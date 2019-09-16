Традиционные СМИ перестают быть для россиян главным источником информации

Увеличившееся в последние годы недоверие к традиционным средствам массовой информации порождает растущий спрос на объективный и гуманистический взгляд на происходящее в России и мире. Это повышает популярность новых проектов, сумевших отозваться на интерес к иному взгляду на мир, но одновременно усложняет поиск места для массовых содержательных дискуссий о прошлом и будущем России.

Фонд «Общественное мнение» опубликовал на днях результаты опроса об отношении россиян к отечественным СМИ и использовании источников информации. Доверие к традиционным СМИ продолжает снижаться: с августа 2015 г. по август 2019 г. доля доверяющих телевидению, газетам и радио уменьшилась с 47 до 34%, доля не доверяющих, напротив, выросла с 41 до 58%. Наиболее скептически к СМИ относится молодежь, среди которой СМИ не доверяют 65% (доверяют 28%).

Растущее недоверие вызвано изменившейся оценкой работы СМИ. В 2015 году 57% в целом по стране и 53% молодежи считали, что они объективно освещают ситуацию в России. Сейчас большинство респондентов (52% в целом и 61% молодежи), напротив, называют освещение событий в России отечественными медиа необъективным.

34% россиян (значительно чаще других – старшие) пользуются одним – двумя источниками новостной информации. 60% (чаще других – люди молодые и с высшим образованием) прибегают для этих целей к разным источникам. В объективности российских СМИ при освещении ситуации в стране уверены 34% участников опроса, в необъективности – 52%. Полтора года назад (когда этот вопрос задавался последний раз) соотношение было 45% к 41%.

Необъективность СМИ и замалчивание острых вопросов ведущими телеканалами, их невнимание к проблемам обывателей, особенно жителей глубинки, несоответствие бравурного тона новостей в эфире картине за окном изменили информационные предпочтения.

В 2019 году наиболее достоверным источником телевидение назвали только 35% респондентов, среди молодежи — 20%. Одновременно выросла доля и доверяющих информации новостных сайтов и соцсетей (с 15 до 21% и с 4 до 13% соответственно). Молодежь доверяет им больше, чем телевидению.

На этом фоне особенно показателен рост аудитории новых форматов, интереса к ним и к авторам, которые стремятся сочетать объективность и интонацию сопереживания героям и жертвам, столкнувшимся с жестокостью и (или) бездушием государства. Отсюда популярность интервью и фильмов Юрия Дудя, который говорит со страной о том, о чем молчат «настоящие» СМИ, видит в своих героях и собеседниках живых интересных людей, а не симулирует внимание к ним.

Власть отозвалась на падение доверия интервенцией в электронные СМИ, созданием большой сети ресурсов, транслирующих в интернет и соцсети «правильную» точку зрения. Но это вызвало и рост скептицизма аудитории: доля не считающих возможным доверять одному источнику информации больше, чем другим, выросла в разы.

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