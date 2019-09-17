В Кемеровской области прекратили дело о повторном оскорблении власти

Полиция прекратила дело о повторном неуважении к власти в отношении жителя Кузбасса Ильи Путевского, сравнившего партию «Единая Россия» с «конченой крысиной чумой». Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков:

«В ходе проведения административного расследования сотрудниками полиции сделан разумный и логичный вывод о том, что закон не предусматривает наказания за пост Вконтакте, в котором мужчина сравнил партию «Единая Россия» с «конченой крысиной чумой», а также разместил фразу «Путинская система — это организованная преступная группировка! Путин не президент!»».

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По словам Чикова, это было первое дело о повторном нарушении закона о запрете на «недопустимую критику» властей. Защиту по делу осуществляла адвокат Мария Лучшева, сотрудничающая с «Агорой». Ранее Путевский был оштрафован на 30 тысяч рублей за репост видеоролика о разгоне акции протеста «Он нам не царь» с комментарием «Путин — трусливая с…».

Кроме того, в начале сентября против него было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ в связи с жалобой судьи Ксении Раймер, выносившей ему вердикт по первому делу о неуважении к власти. Путевского обвиняют в том, что он якобы показал средний палец Раймер, когда проезжал мимо на велосипеде.

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