YouTube потребовал удалить видео о способах обхода блокировок сайтов

Роскомнадзор втянул YouTube в крайне сомнительную историю. Видеосервис по указанию российского надзорного ведомства потребовал от издания «Лайфхакер» удалить с платформы видео «Как обойти блокировку сайтов и трекеров». Об этом на своей странице в Twitter сообщил издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь.

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Давно уже началось — Denis Kryuchkov (@deniskin) September 17, 2019

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Он опубликовал скриншот письма YouTube, согласно которому Роскомнадзор добавил URL-адрес видеоролика в запрещённый список материалов. Чтоб не был заблокирован весь канал, «Лайфхакеру» ролик пришлось удалить:

В беседе с vc.ru Алексей Пономарь сообщил, что к сайту у Роскомнадзора претензий пока не было, но вероятно, «теперь будут» — у «Лайфхакера» есть несколько материалов про обходы блокировок. «Ролик мы уже убрали с канала, поскольку бороться сразу с двумя бюрократическими организациями мы не имеем никакого желания», — добавил он.

Однако на наш взгляд, история на этом закончиться не должна. Если проверить указанную ссылку на сайте Роскомнадзора, то можно выяснить — в реестр запрещённой информации она попала решением №2-8502/2017 Кировского районного суда города Саратова:

Так вот если прочитать непосредственно само решение, то вашим глазам предстанет просто настоящее чудо жонглирования правом. По иску заместитель прокурора Кировского района г. Саратова суд установил, что

«…при подключении к сети «Интернет» физические и юридические лица имеют доступ к информации, размещенной на сайте ***/», на котором размещена книга ФИО5 «Очищение сердца и тела от грязи многобожия и неверия» первое издание центра переводов «Тахвиду-с-Суфуф», Арабская <адрес>, Каир, 2009 (признана экстремистской решением Арсеньевского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ)».

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Далее идёт просто настоящее издевательство над законом: «Указанный сайт заблокирован, однако по информации, размещенной на сайтах, в частности — «***», пользователи могут получать полный доступ ко всем запрещенным сайтам». Поскольку из решения суда данные участников изъяты, смеем только предполагать, что речь идёт о ссылке на ролик «Лайфхакера».

То есть прокуроры в очередной раз умудрились «натянуть сову на глобус», предположив, что благодаря видео про обход блокировок пользователь сразу полезет именно на сайты, где выложены религиозные экстремистские материалы. И основываясь на таких вот предположениях, судья Дмитрий Палагин почему-то иск прокуроров удовлетворил.

Поразительно, что абсурдность ситуации никак не смутила не только суд и Роскомнадзор, но и администрацию YouTube. Роскомсвобода призывает видеосервис внимательнее относиться к тем требованиям, которые выдвигают ему российские власти. Обращаемся также к сотрудникам Роскомнадзора и российским судам не штамповать запреты, не вникая в суть дела, а всё-таки стараться вникать в суть тех или иных информационных материалов.

Аналогичный текстовый материал «Лайфхакера» — «Как обойти блокировку сайтов и трекеров» по-прежнему доступен на их сайте.

Также на их канале есть ролик «Как обойти блокировку Telegram», к которому суд и Роскомнадзор претензии пока не предъявляли:

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