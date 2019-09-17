Армия США ищет специалистов для отслеживания транзакций криптовалют

Контрактное командование армии США в Нью-Джерси ищет подрядчиков для создания облачного сервиса по отслеживанию криптовалютных транзакций. Отслеживать финансовые операции планируется в режиме реального времени, включая идентификацию сервисов, которые использовались для осуществления транзакции, и повторяющихся паттернов.

Заказываемый военными сервис предназначен для использования Службой уголовных расследований армии США (USACIDC) в борьбе с мошенничеством, вымогательством и отмыванием денег. Подрядчик должен выявлять источники транзакций и проводить мультивалютный анализ от биткоина к другим криптовалютам.

Решение должно быть облачным, чтобы поддерживать способность USACIDC быстро обнаруживать криминальные и подозрительные финансовые взаимодействия, выявлять подозрительные криптовалютные транзакции и анализировать криптовалютные соединения. Также должна быть обеспечена возможность доступа к сервису со стороны государственных лиц 24 часа / 7 дней / 365 дней в году.

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