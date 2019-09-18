В Госдуме не хотят ужесточать наказание за кражу персональных данных

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) не считает нужным сейчас ужесточать ответственность за кражу персональных данных, так как сами граждане халатно относятся к личной информации и не защищают ее от посторонних:

«Ответственность и так присутствует, какие-то ужесточения сейчас вводить преждевременно в силу того, что сами люди к своим персональным данным относятся достаточно халатно. Все друг другу пересылают данные по WhatsApp, по электронной почте. Некоторые сканируют документы в МФЦ, бросают их, не удаляют с рабочего стола компьютера. Сейчас с персональными данными какой-то полный хаос. Если ужесточать ответственность, могут пострадать абсолютно невинные люди».

.

По словам депутата, с каждым днем в сфере регистрации недвижимости, автотранспорта, юридических лиц становится больше порядка. «Надо заниматься развитием цифровой экономики, использовать более качественный программный продукт. Если мы начнем закручивать гайки, увеличивать ответственность, то цифровая экономика начнет буксовать, тормозить», — добавил он.

Также депутат одобряет принятие законопроекта о суперресурсе с данными граждан страны, но считает, что эффект от неё «должен быть рублях». Планируется, что ресурс будет создан на основе сведений МВД, Минобороны, Минобрнауки, Пенсионного фонда, ФОМС, ФСС, Федеральной налоговой службы и так далее. Устанавливается, что в ресурс попадут: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, семейное положение, родственные связи и другие сведения о физическом лице.

«Вы возьмете эту базу, да, вы синхронизируете данные, данные МВД, данные Росреестра, данные ЗАГСа, но мы хотим, чтобы эта эффективность исчислялась еще и рублем. Мы хотим, чтобы вы регулярно делали какие-то сверки, направляли эти данные в уполномоченные органы: ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру, и чтобы не допускали, что на квартире полковников 9 млрд, и десятки квартир, десятки домов, гостиницы по всему миру. Этого надо не допускать, это надо предупреждать», — заявил Андрей Свинцов.

.

.

.