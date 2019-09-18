Умные телевизоры отправляют данные пользователей Google и Facebook

Исследователи из Северо-Восточного университета США и Имперского колледжа Лондона обнаружили, что умные телевизоры от Samsung, LG и Amazon отправляют данные о местоположении и IP-адреса пользователей сторонним компаниям, даже находясь в режиме ожидания, пишет Financial Times. Помимо Samsung и LG, в отчете исследователей фигурируют такие марки как Roku и Amazon Fire TV. Отправляются данные чаще всего в Google, Facebook, Amazon и Netflix.

Причём данные отправляются независимо от того, есть ли у пользователя учетная запись Netflix. Исследователи также выяснили, что другие «умные» устройства, например, динамики и камеры, тоже отправляют пользовательские данные десяткам сторонних разработчиков, включая Spotify и Microsoft. Кроме того, в исследовании говорится, что Smart TV используют технологию распознавания контента, которая отслеживает все, что смотрят пользователи и получает огромный массив данных для статистической обработки.

В большинстве случаев дело касается трёх вещей: умные телевизоры отправляют данные о местоположении, IP-адреса и время, в которое устройство было использовано. Последний факт недвусмысленно намекает на то, что рекламодатели получили возможность видеть, когда пользователь дома, а когда нет.

Однако большая часть данных оказалась зашифрована и ученые не смогли выяснить, что ещё отправляют Smart TV о своих владельцах.

В ответ на запрос СМИ, Netflix и Facebook сказали, что отправляемые данные нужны им исключительно для корректировки отображения данных сервисов на экранах умных телевизоров и прочих технических нюансов. В Google заявили, что с помощью получаемых данных измеряют эффективность рекламы, что помогает таргетировать рекламу создателям приложений на Smart TV.

Эксперты говорят, что надзор за тем, как умные девайсы распоряжаются данными пользователей, слишком слабый и стоит его усилить. Мы уже привыкли к сбору данных со смартфонов, но то, что это делают телевизоры прямо из дома, и правда настораживает.

Оригинал текста: Financial Times

Перевод подготовил Илья Фесенко,

специально для РосКомСвободы

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