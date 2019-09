В Германии будут бороться с частными цифровыми валютами

Правительство Германии приняло стратегию регулирования блокчейна, которая запрещает выпуск в стране параллельных корпоративных валют на блокчейне. В их число могут попасть Libra и Gram.

Germany vows to fight any efforts to issue parallel currencies https://t.co/8dV4lO9Jzj pic.twitter.com/O914nC5GD5

— Reuters Top News (@Reuters) September 18, 2019