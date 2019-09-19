В Германии будут бороться с частными цифровыми валютами

Правительство Германии приняло стратегию регулирования блокчейна, которая запрещает выпуск в стране параллельных корпоративных валют на блокчейне. В их число могут попасть Libra и Gram.

Germany vows to fight any efforts to issue parallel currencies https://t.co/8dV4lO9Jzj pic.twitter.com/O914nC5GD5 — Reuters Top News (@Reuters) September 18, 2019

Стратегия была принята буквально на днях кабинетом министров канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel). Хотя кабинет выступает за цифровое преобразование экономики, он высказался против частных компаний, выпускающих цифровые валюты. Министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил:

«Мы хотим быть на передовой развития технологий и еще больше укрепить роль Германии как технологического лидера. Но в то же время мы должны защищать потребителей и государственный суверенитет. Основной элемент государственного суверенитета – выпуск валюты, и мы не позволим это делать частным компаниям».

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Бороться с выпуском альтернативных валют Германия будет совместно с европейскими и международными союзниками, добавил министр. Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что его страна не допустит развития Libra на территории Европы. В то же время глава проекта цифровой валюты Facebook Дэвид Маркус на днях в очередной раз попытался убедить регуляторов, что Libra не угрожает монетарному суверенитету государств.

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