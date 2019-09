КНДР планирует обойти санкции с помощью собственной криптовалюты

В последние годы северокорейские хакеры совершили несколько крупных атак на криптовалютные биржи, в чем страну обвинила ООН. Одновременно власти КНДР стали проводить в Пхеньяне закрытые от прессы международные конференции по блокчейну, ближайшая из которых запланирована на февраль 2020 года. Источники VICE говорят, что в 2017 году Пхеньянский университет Науки и Технологий проводил для студентов ускоренный курс по криптовалютам, куда был приглашен итальянский разработчик Федерико Тенга, где он объяснял трем дюжинам элитных студентов принципы биткоина и технологии blockchain.

#DPRK has an extensive expertise in mining, hacking and cryptojacking London-based Royal United Services Institute research analyst Kayla Izenman told @VICE News: “There's no doubt they've the technical expertise to develop any iteration of #cryptocurrency https://t.co/MYGsrlyDkk

