КНДР планирует обойти санкции с помощью собственной криптовалюты

В последние годы северокорейские хакеры совершили несколько крупных атак на криптовалютные биржи, в чем страну обвинила ООН. Одновременно власти КНДР стали проводить в Пхеньяне закрытые от прессы международные конференции по блокчейну, ближайшая из которых запланирована на февраль 2020 года. Источники VICE говорят, что в 2017 году Пхеньянский университет Науки и Технологий проводил для студентов ускоренный курс по криптовалютам, куда был приглашен итальянский разработчик Федерико Тенга, где он объяснял трем дюжинам элитных студентов принципы биткоина и технологии blockchain.

#DPRK has an extensive expertise in mining, hacking and cryptojacking London-based Royal United Services Institute research analyst Kayla Izenman told @VICE News: “There's no doubt they've the technical expertise to develop any iteration of #cryptocurrency https://t.co/MYGsrlyDkk — Guardian™ ¯_(ツ)_/¯ (@withego) September 18, 2019

Такие действия Пхеньяна продиктованы, во-первых, желанием обойти санкции. Получив собственную криптовалюту, КНДР сможет не зависеть от международной финансовой системы, завязанной на долларе. Вторая причина, возможно, в том, что криптовалюта анонимна и позволит стране совершать теневые сделки по всему миру, в том числе покупать оружие и технологии.

Однако совсем не факт, что это поможет северокорейцам выбраться из сложившейся финансово-экономической ситуации. Например, попытки Венесуэлы спасти свою экономику государственной криптовалютой Petro не увенчались успехом. Специалисты сходятся во мнении, что КНДР сможет создать криптовалюту технически, но к её перспективам остаются вопросы.

Собеседники VICE добавляют, что в создании своей криптовалюты именно для частичного обхода долларовой зоны заинтересована не только КНДР. Интерес к этому проявляли Россия и Иран, разработку собственной криптовалюты ведёт Китай. В издании полагают, что именно эта характеристика — успешный обход санкций — может заинтересовать остальных партнёров в возможной криптовалюте из Пхеньяна.

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По материалам: VICE

Перевод подготовил Илья Фесенко,

специально для РосКомСвободы

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