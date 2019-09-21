ВКонтакте оштрафовали за отказ выдать ФАС персональные данные

ООО «В контакте» подало в суд на Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Краснодарскому краю. Заявление компании размещено в картотеке арбитражных дел. В документах сказано, что соцсеть оспаривает «решение административного органа о привлечении к административной ответственности».

Пресс-служба ВКонтакте сообщила «Коду Дурова», что запрос ФАС был сделан с нарушением процедуры:

«В марте этого года ФАС по Краснодарскому краю запросила у ВКонтакте информацию об администраторах двух сообществ. Запрос был связан с рассмотрением ФАС заявления о признаках нарушения законодательства о рекламе. Запрос не содержал всей необходимой информации, поэтому в выдаче данных было отказано. ФАС привлекла нас к административной ответственности — наша компания оспаривает это в суде».

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Теперь у юристов соцсети есть 30 дней на сбор и передачу в суд дополнительных материалов, обосновывающих их позицию.

Напомним, что последний раз ВК была оштрафована ФАС в сентябре 2015 года за размещение рекламы без возрастной маркировки.

В 2018 году ВКонтакте обвинили в сотрудничестве с силовыми органами и передачи им персональной информации пользователей без решения суда. В связи с этим соцсеть провела реформу приватности, а Mail.Ru Group призвала амнистировать осужденных за репосты и лайки.

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