Интернет-сатира становится объектом преследования

Сенатор от Курской области, экс-губернатор региона Александр Михайлов пожаловался в правоохранительные органы на автора YouTube-канала «Твой бывший» — [тоже бывшего] участника команды КВН «Прима» Антона Сасина.

Об этом сам юморист рассказал в видеоролике, попросив также своих друзей и подписчиков о репосте и возможной юридической помощи:

Последние два месяца Антона регулярно вызывают в правоохранительные органы по заявлению сенатора. По мнению кавээнщика делается это с целью возбудить уголовное дело. В роликах канала «Твой бывший» фигурирует вымышленный персонаж. Однако сенатор посчитал, что юморист пародирует именно его, но Сасин это отрицает: «Никакой конкретной личности, это собирательный образ». Михайлов ни разу не упоминался в роликах канала «Твой Бывший». Сасин также не использовал в видео его изображений и не показывал своего персонажа — ролики сняты от первого лица.

Первый раз юмориста вызывали в полицию пару месяцев назад. Ему сообщили, что заявитель обвинил его в клевете, но дело показывать не стали. Независимая лингвистическая экспертиза не нашла в роликах канала состава преступления. В сентябре ему сообщили, что могут возбудить дело по статье 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни).

Мы пересмотрели все ролики, размещённые на канале, и, признаться, не нашли ничего, что могло бы бросить тень не только на экс-губернатора Курской области, но и вообще — на любого российского политика. По идее, под используемый в сюжетах персонаж можно подогнать всех мужчин с низким голосом, которые носят сандалии с носками и любят бродить по городу с видеокамерой. Впрочем, не будем развивать тему, чтоб не дай бог правоохранители не возбудили «уголовку», например, по факту возбуждения ненависти и вражды к социальной группе «мужчины в сандалиях с носками».

РосКомСвобода связалась с Антоном, чтоб он пролил свет на обстоятельства этого крайне странного дела:

РосКомСвобода: Дата регистрации вашего канала — середина июня текущего года. Если всего за три месяца своей работы вы смогли достучаться до совести или бессовестности российских политиков, значит бьете в цель.

Антон Сасин: Вообще цели такой не было. Была другая: летом, при отсутствии другой творческой работы, стимулировать мозг написанием юмора. Заодно попробовать самому вести YouTube-канал.

РКС: Как вы узнали о том, что по жалобе сенатора вами заинтересовались следственные органы?

АС: Два месяца назад мне позвонили днём с незнакомого номера, представились сотрудником полиции и попросили о встрече. Я спросил — куда подъехать? Оказалось, ехать никуда не надо. Надо просто вернуться домой — меня ждут у подъезда. Разговор был о заявлении в полицию от помощника А.Н.Михайлова, господина Тойкера о клевете. Оперативник попросил прийти через пару дней и принести объяснительную в отдел.

РКС: Какую часть статьи 137 УК вам вменяют? Их там три, причём третья касается несовершеннолетних.

АС: Статью 137 мне озвучили на прошлой неделе, но уже в СК, и по заявлению Михайлова. Какая из частей статьи, я не уточнял, поскольку узнал о ней, когда в последний раз приезжал в СК (тут желательно «последний», не «крайний»). Прочитал только дома. Но, наверно, третья, поскольку обиды как у несовершеннолетних.

РКС: Заявитель пытался урегулировать конфликт до обращения в соответствующие органы?

АС: Нет.

РКС: Жалоба была на какой-то конкретно ролик или в целом на канал?

АС: Судя по тому, что папка была 5-сантиметровая, там разбор по каждому ролику, с прикреплёнными DVD-дисками. Выходит, что на весь контент канала. Так, по крайней мере, было в первый раз в полиции. Думаю, в СК — так же.

РКС: Часто курские политики находят в юморе что-то обидное?

АС: Лично я впервые сталкиваюсь [с таким явлением]. Мы когда ещё играли в КВН, то всегда сатирично, но любя говорили о Курске и его жителях. Более того, одна из августовских серий «ТБ» выходила в канун выборов мэра города и была сопряжена с этим событием. Насколько мне известно, новый мэр посмеялся вместе со всеми.

РКС: Это ваш первый личный опыт столкновения с интернет-цензурой?

АС: С интернет — да. С телевизионной — нет. В недалеком (или далеком) квновском прошлом был случай, когда из эфира программы вырезали танец Медведева. Но! Как оказалось, никаких распоряжений сверху не поступало — перестраховался сам «Первый канал». Через неделю эфир повторили уже с танцем. Полагаю, что и это заявление не было инициативой сенатора. Вряд ли он начинает утро с YouTube.

РКС: Вы, несомненно, следите за теми событиями, которые касаются преследования граждан за публикации в интернете. Предполагали ль вы, что когда-нибудь какую-то крамолу найдут в ваших интернет-материалах?

АС: Как? Уже нашли? Я так понял, ещё ищут. Давайте вместе подождём результата.

РКС: Насколько большой резонанс вызвало ваше обращение к друзьям и подписчикам?

АС: Прежде всего, я благодарен всем юристам за предложения, а друзьям — за поддержку (комики даже # придумали). Благодаря всем неравнодушным, [получился] «резонанс с перегрузом» — я и не предполагал, что настолько! Но так уж случилось, что в СК вызвали меня акурат в шторм настроений общества по более громким и значимым судебным делам. Наверное, это во многом сыграло свою роль.

РКС: Как вообще отреагировали на появление вашего проекта непосредственно в Курске? Что писали СМИ, пользователи интернета?

АС: Поначалу пытались прилипнуть курские «хламурные» паблики, цитата: «предоставляя грандиозные площадки» (смешно), но выдавая это за свой продукт. Мне это было неинтересно. Потом просили денег за размещение, по цене предвыборной политической рекламы (опять смешно). Мне это было дорого. Впоследствии нарочито игнорировали.

РКС: Возросла ли посещаемость канала после того, как стало известно об этом инциденте?

АС: До последних событий канал существовал в компании 300 подписчиков (прям фанатов). Сейчас — 2 тысячи.

РКС: Продолжится ли выход новых роликов на канале или вы пока возьмете паузу на время разбирательства?

АС: — Чёткого графика выхода на канале нет. Как правило, серия появляется после интересного события или поездки. В моменты затишья в группах «ТБ» выкладываю минутные вайны. Ну и правильнее будет взять паузу, а то безобидный видеоблог «ТБ» может непроизвольно стать негативным, поскольку рождается под настроение. <…> Спасибо за придуманные вопросы, на них легко хотелось отвечать. Может быть теперь прекратятся домыслы некоторых СМИ, нахватавших с миру по нитке.

Мы также пообщались с бывшим капитаном команды «Прима» Александром Якушевым, который хоть и не участвует в проекте «ТБ», но решил его «морально поддержать, а так Антон сам всё делает».

«Признаться, я крайне удивлён, — заявил Якушев, — ведь Александр Николаевич — бывший губернатор, возглавлял область как раз в то время, когда мы играли [в Высшей телевизионной лиге КВН]. До этого он ни на что не обижался, хотя мы шутили про область в сатирическом ключе. Да, мы делали это любя, но всё равно достаточно остро. Но вот эта отрицательная реакция на канал, который шутит на региональные темы, вообще непонятна. Странно, что он на что-то обижается. Может это инициатива его подчинённых? Просто в силу возраста он вряд ли будет интересоваться самыми свежими трендами соцсетей. Может ему кто-то нашептал, что необходимо обидеться? Надеюсь, это решится мирно и сенатор поймёт, что никакого злого умысла против него нет».

В комментариях к ролику Антона Сасина в YouTube, кроме «лучей поддержки», многие друзья и подписчики юмориста выражают своё крайнее удивление, поскольку не видят причины, по которой можно было бы воспринять сюжеты в столь негативном для сенатора ключе. Не забыли и про «Эффект Стрейзанд», действие которого показано в цифрах, которые автор канала приводил нам в своём комментарии. Но в целом многие подметили нездоровый тренд на преследование граждан за публикации в интернете, когда к уголовной ответственности власти или особо обидчивые политики готовы привлечь буквально за всё.

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