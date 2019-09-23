Росгвардия будет контролировать оборот оружия с помощью Big Data

Совет безопасности принял решение выделить Росгвардии около 3,3 млрд. рублей на создание платформы, с помощью которой можно будет отслеживать оборот оружия, сообщает CNews. Данный шаг сделан в рамках нацпроекта “Цифровая экономика”. Платформу предполагается создать с помощью российского ПО.

Созданная система охватит всех участников рынка: заводы, продавцов, юрлица, использующие оружие для уставных задач, и частных владельцев. В 25 млн. рублей дополнительно обойдется создание портала, где физические и юридические лица смогут заказывать охранные услуги.

Вторая половина суммы — около 3 млрд. рублей — пойдет на создание защищенной платформы для обработки больших массивов данных. Сумму на оба проекта планируют выделять по частям с 2020 по 2021 год.

«Использование настоящей big data в контроле за оборотом оружия было бы весьма забавным. Например: «Исходя из предыдущей статистики, этот охламон уже опять утерял свой ствол». Впрочем, пилот вовсе не обязан быть успешным», — иронизирует канал «Нецифровая экономика».

Напомним, что по плану нацпроекта “Цифровая экономика” подразделения Росгвардии перейдут на 4G интернет вместе с другими социально-значимыми объектами.

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