Госдума одобрила в I чтении передачу геолокационных данных полиции и спецслужбам

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона № 546865-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения сведений, передаваемых оператором связи)». Среди авторов документа члены Совета Федерации Валентина Матвиенко, Андрей Клишас, Людмила Бокова, депутат Пётр Толстой и другие сенаторы и парламентарии. Законопроект подготовлен по исполнение поручения Президента России Владимира Путина №Пр-1650 от 23 августа 2017 года, которым предусмотрена подготовка предложений о мерах по обеспечению оперативного поиска пропавших людей путём определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств на основе геолокационных данных.

В пояснительной записке приведена полицейская статистика, согласно которой ежегодно в стране пропадает более 120 тысяч человек, из которых почти треть — дети. Часто это происходит во время туристических прогулок в дикую природу, где люди теряют ориентацию и не могут выйти из леса. В подобные ситуации попадают и местные жители во время прогулок или сбора грибов или ягод. Люди могут заблудиться даже в тех местах, рядом с которыми живут уже долгие годы. По этой причине ежегодно погибают около тысячи человек.

Столь серьёзные цифры говорят о необходимости выработать более действенный механизм для эффективного поиска граждан, отмечают авторы документа.

Учитывая то, что около 90 процентов пропавших, как правило, имеют с собой мобильный телефон, их местонахождение можно определить с помощью данных геолокации. «Сегодня сотовый телефон есть практически у каждого жителя нашей страны вне зависимости от возраста, в том числе у детей и людей преклонного возраста. Это атрибут жизни современного человека, — напоминает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова. — Мобильный телефон при себе имели большинство пропавших и заблудившихся людей. Однако они далеко не всегда могли дозвониться до экстренных служб и оповестить о своем местонахождении».

Чтоб сделать доступ правоохранителей к этим данным более оперативным, предлагается внести в законодательство ряд изменений. В соответствии с действующими нормами, для получения геолокационных данных нужно решение суда, что исключает какую-либо скорость при поиске людей. Поэтому и был разработан законопроект, позволяющий правоохранителям получать данные о местоположении мобильных телефонов граждан, находящихся в розыске, без решения суда.

В пункте 1 статьи 53 закона «О связи» предлагается разделить сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, что «позволит более чётко структурировать сведения баз данных операторов связи».

К сведениям об абонентах предлагается отнести фамилию, имя, отчество физлица или индивидуального предпринимателя, наименование абонента — юрлица, ФИО пользователя услугами связи абонента-юрлица либо ИП, а также адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование.

К сведениям об оказываемых абонентам услугах связи будут относиться сведения баз данных систем расчёта за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента, а также сведения о месте нахождения радиоэлектронных средств оператора связи, с помощью которых осуществляется подключение пользовательского оборудования абонента к сети подвижной радиоэлектронной связи (координаты базовой станции), и положении пользовательского оборудования абонента относительно радиоэлектронных средств (сектор базовой станции, направление движения абонента его удалённость от базы станций).

Доступ к сведениям о месте нахождения радиоэлектронных средств оператора связи, с помощью которых осуществляется подключение пользовательского оборудования абонента к сети подвижной радиотелефонной связи, и положении пользовательского оборудования абонента относительно радиоэлектронных средств уполномоченных государственных органов, осуществляющих оперативно-разыскной деятельность, и обеспечение безопасности Российской Федерации, предполагается без судебного решения в порядке, установленном правительством РФ.

Изменения коснутся и закона об оперативно-разыскной деятельности (ОРД), куда добавится пункт о получении указанных сведений без судебного решения на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД, по основанию, указанному в законе об ОРД.

В законе «О связи» также появится пункт про согласие абонента на передачу третьим лицам сведений о себе, которое может выражаться «в совершении действия, однозначно идентифицирующего абонента и позволяющего достоверно установить его волеизъявление», в том числе с использованием интернета, а также государственной информационной системы ЕСИА.

«Указанный способ получения согласия актуален в ситуации, когда абонент не может явиться в офис оператора связи, — отмечают авторы документа. — Например, находясь в труднодоступной местности, в том числе в ночное время, при этом зоне действия сети связи. Абонент может дистанционно выразить согласие на передачу сведений о своём местоположении для содействия поиску оперативно-спасательным отрядам. Кроме того, дистанционный способ получения согласия может применяться при организации поиска несовершеннолетних граждан, которые, как правило, используют абонентское устройство своих законных представителей».

С докладом выступила Татьяна Касаева (ЕдРо), напомнивная, что законопроект разработан во исполнение поручений Президента, а также озвучила статистику МВД о том, что ежегодно в России пропадает 120 тысяч человек, но поскольку каждый обычно берёт с собой мобильник, который включен в течение 2-3 дней, их можно найти. Предлагаемый документ определяет механизм поиска путём получения осуществляющими оперативно-разыскные мероприятия органами геолокационных данных потерявшегося гражданина. Косаева также подчеркнула важность своевременно предпринятых оперативно-разыскных мер, поскольку при спасении счёт может идти на часы.

В этом вопросе, уверена депутат, как раз поможет данный законопроект, который предоставляет право «органам» без судебного решения, «с помощью определённой процедуры» направлять запрос операторам, а те, в свою очередь, могут эти данные им предоставлять.

Законопроект, также отметила Касаева, составлен без учёта закона о поиске детей, принятого летом 2019 года (подписан в августе Президентом как федеральный закон №311-ФЗ). Она сказала, что к документу есть замечания, в том числе и от комитетов, но они не влияют на концепцию проекта, и будут устранены ко 2 чтению. Депутат в завершении своего спича сказала, что главное право для россиян — это всё-таки право на жизнь, для сохранения и спасения которого надо использовать все законные и легальные методы.

Коллега Касаевой по фракии Максим Кудрявцев (ЕдРо) выступил с содокладом, напомнив — законопроектом вносятся поправки в законы «О связи» и «Об оперативно-разыскной деятельности». Он также подчеркнул, что в документе идёт речь о получении силовиками данных о геолокации потерявшихся людей без решения суда. Особо уязвимы среди «потеряшек», подчеркнул он, это дети, больные, а также люди пенсионного и старшего возраста. Главное — оказать им помощь в первые часы. Мобильный телефон, сказал он, определяет какую-то станцию, эти данные с устройства уходят к оператору, и благодаря этому можно найти пропавшего человека. «Даже если потерявшийся человек не звонил, его всё равно можно отследить», — подчеркнул он, пообещав, что ко второму чтению будут поправки. Документ поддержан Правительством, инфокомитетом и комитетами-соисполнителями.

Многие депутаты, задававшие вопросы авторам документа, выразили озабоченность тем, что он слишком широко расширит полномочия силовиков, поэтому необходимо будет выработать какие-то меры контроля за получением и использованием ими геолокационных данных. В частности, депутат от фракции КПРФ Александр Ющенко сказал, что законы часто интерпретируются силовиками в свою пользу, и хотелось бы увидеть гарантии, что данный закон будет использован именно для поиска «потеряшек», а не для получения данных о людях, «которые будут интересны правоохранителям».

Кудрявцев ответил, что противовесы уже существуют, это есть взаконодательстве, а законопроект просто конкретизирует ситуацию с поиском потерявшихся граждан.

Свои опасения высказали многие депутаты, в том числе и единороссы, но гораздо более критично к закону отнеслись депутаты ЛДПР и «Справедливой России». В частности, Валерий Гартунг (СР) обнаружил, что в предложенной редакции нет ни слова про поиск людей, на что Кудрявцев возразил — алгоритм применения будет определяться Правительством.

Справедливоросс Николай Рыжак сказал:

«Реакция депутатов вполне обоснованная, потому что когда мы наделяем силовые органы внесудебными полномочиями, мы сразу вспоминаем печальные времена. К тому же, законопроект касается силовых органов. Значит его нужно обсуждать здесь вместе с ними, это же касается их прав и обязанностей. Мотивированное постановление органа, который ведёт розыск, должно быть прописано тщательней, и должен быть контроль, необходимо чётко сформулировать [все положения законопроекта]».

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Гартунг сказал, что фракция поддержит документ в первом чтении, но ещё раз попросил обратить внимание на детали, чтоб закон не давал более широких полномочий, чем только для поиска пропавших людей.

Сергей Иванов (ЛДПР) заявил, что операторы и так сейчас сообщают правоохранителям информацию об абонентах, в том числе геоданные. По его мнению, из-за этого законопроекта операторам придётся брать согласие о клиентов, что накладывает новые обязательство и на тех, и на других. Он также выразил мнение об опасности расширения полномочий правоохранителей из-за нечёткости формулировок в документе.

В итоге законопроект в первом чтении был принят большинством голосов:

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