Суд разрешил Google не исполнять “право на забвение” за пределами ЕС

В суде ЕС решили, что Google не обязан применять некоторые стандарты конфиденциальности регионального характера на мировом уровне, что является ударом по намерениям Европы экспортировать свою цифровую правовую базу за границы блока.

На том, что Google обязан удалять личную информацию по запросу пользователей во всём мире, настаивала Французская комиссия по информатизации и свободе (CNIL). В 2015 году она потребовала у компании удалить с поисковых страниц все ложные или наносящие персональный вред записи о пользователях.

В ответ на это требование, в 2016 году Google представил возможность геоблокировки, в итоге пользователи из ЕС перестали видеть ссылки на удалённую информацию. Однако CNIL всё равно оштрафовала Google на €100 000 и как раз данное решение поисковик успешно оспорил в Европейском суде.

В постановлении суда сказано, что

“на данный момент законодательство ЕС не дает оснований требовать у поисковой системы, которая удовлетворила законные требования ЕС об удалении записей, требовать этого удаления во всех версиях поисковой системы”.

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.@Google win in "right to be forgotten" case is a win for freedom of expression — @article19law https://t.co/OKDekajLS7 — ARTICLE 19 UN (@article19UN) September 24, 2019

Breaking: EU's top court has ruled that Google does not have to apply the right to be forgotten globally ↘️ https://t.co/n7S9vC6Do4 — Marietje Schaake (@MarietjeSchaake) September 24, 2019

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Жители Евросоюза получили право удалять порочащий их контент из результатов поиска вместе с принятием Общего регламента по защите данных (GDPR). Однако, добиваясь права не удалять ссылки за пределами ЕС, Google упирал на то, что некоторые авторитарные режимы могут превратно толковать эту норму и принуждать поисковик удалять из поиска страницы, чтобы скрыть свои преступления.

Напомним, что тема “права на забвение” была затронута и в обращении юристов РосКомСвободы и информационно аналитического центра “Сова”, которое мы подали в Конституционный суд в феврале этого года. Мы добиваемся отмены сомнительного закона, который политики, чиновники, госслужащие и бизнесмены используют для удаления из сети информации о своих проступках.

КС РФ тогда не стал принимать к рассмотрению жалобу на статью 10.3 Федерального закона № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, но в целом занял позицию не отрицающую право на забвение. В то же время юристы заключили, что российское законодательство в аспекте “права на забвение” требует пересмотра.

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