Суд разрешил Google не исполнять “право на забвение” за пределами ЕС

В суде ЕС решили, что Google не обязан применять некоторые стандарты конфиденциальности регионального характера на мировом уровне, что является ударом по намерениям Европы экспортировать свою цифровую правовую базу за границы блока.

На том, что Google обязан удалять личную информацию по запросу пользователей во всём мире, настаивала Французская комиссия по информатизации и свободе (CNIL). В 2015 году она потребовала у компании удалить с поисковых страниц все ложные или наносящие персональный вред записи о пользователях.

В ответ на это требование, в 2016 году Google представил возможность геоблокировки, в итоге пользователи из ЕС перестали видеть ссылки на удалённую информацию. Однако CNIL всё равно оштрафовала Google на €100 000 и как раз данное решение поисковик успешно оспорил в Европейском суде.

В постановлении суда сказано, что

