«Право на забвение» обжаловано в Конституционном суде РФ

Информационно-аналитический центр «Сова» подает в Конституционный суд жалобу на закон о праве на забвение. Об этом «Ведомостям» сообщил глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян, представляющий интересы заявителя в суде.

Организация оспаривает нормы закона, обязывающие операторов поисковых систем исключать из выдачи для поисковых запросов имена граждан, потребовавших удалить не только недостоверную информацию о себе, но и такую, которая «является неактуальной, утратившей значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя». По мнению заявителя, такое требование противоречит принципу правовой определенности и влечет неадекватное понимание, толкование и применение закона.

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Подали сегодня жалобу в Конституционный суд по праву на забвение, которое в силу своей правовой неопределенности создает множество преград для добросовестных участников рынка, серьезно ограничивая свободу информации и нарушая баланс частных и… https://t.co/jCrJtWgSfq — Sarkis Darbinyan (@sardarbinyan) February 1, 2019

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Юрист Центра цифровых прав и РосКомСвободы Екатерина Абашина отмечает, что «право на забвение» и вообще — нормы, устанавливающие обязанности поисковиков, в КС ещё не рассматривались. Как для российского, так и для зарубежного права такой закон — «это новая конструкция», говорит она. «Не во всех странах её признают. Например, в отчётливом виде оно было сформулировано в Европе Судом справедливости ЕС, позиция которого была учтена в новом Регламенте о защите данных, а в США «права на забвения», можно сказать, нет — там у него много противников», — пояснила Екатерина.

Предыдущие инстанции отказали истцам в жалобе, поскольку они посчитали, что владелец сайта не имеет права обжаловать действия поисковика по ст.10.3 «Закона об информации»:

«Это одна из причин, почему мы полагаем норму не соответствующей Конституции (в том толковании, которое ей придали суды). В связке пользователь-поисковик-распространитель информации последний остаётся бесправным и не имеет возможности возразить делистингу».

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Другая причина — норма перекладывает решение об ограничении поиска и, соответственно, получения и распространения информации на частные компании, а судебный контроль этих решений предусматривает только в интересах заявителей.

«При этом, в ней не прописано никаких предпосылок для учёта характера информации, личности заявителя, общественной значимости информации (а это очень деликатный вопрос), ссылки на которые хотят удалять, — отмечает юрист Центра цифровых прав. — А кроме распространителя информации (например, общественной организации, сетевого SMM, блогера) никто не заинтересован в оспаривании делистинга по подобным мотивам».

Глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян также напомнил, что «право на забвение» пришло к нам в законодательство из практики Европейского суда Справедливости, только вот в Европе не было для этого специального закона:

«Был судебный прецедент и далее была практика, которая постоянно корректировалась для применения этого современного цифрового права человека. К примеру, летом 2018 года ЕСПЧ вынес новое решение по праву граждан на удаление ссылок из поисковой выдачи по делу «M.L. и W.W. против Германии», в котором указал, что не любое упоминание о совершении преступлений должно удаляться из поиска. У нас же нет критериев никаких в законе, есть достаточно странные и размытые формулировки и полностью отсутствует какая-либо судебная практика. В таких условиях сложно защищать права и законные интересы владельцев сайта, когда ссылки на их ресурсы просто исчезают из поисковиков. Да и поисковикам выпала непростая задача, ведь на них по-сути теперь возложены некоторые функции суда, который должен оценивать множество обстоятельств для самостоятельного принятия решения об удовлетворении заявления пользователей».

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«Поэтому мы просим Конституционный суд высказаться по теме и определить, насколько закон в написанных формулировках соответствует действующей Конституции и действительно способен охранять баланс частных и публичных интересов», — подытоживает ведущий юрист РосКомСвободы.

Центр «Сова» обратился в Конституционный суд после того, как из поисковой выдачи Google убрали данные с сайта sova-center.ru, в том числе касающиеся радикального национализма и противодействия экстремизму. «Правом на забвение» воспользовались люди, осужденные за экстремизм. Центр «Сова» в июне 2017 года пытался оспорить это в Арбитражном суде Москвы, но проиграл.

Напомним ещё парочку громких кейсов по «праву быть забытым»:

Евгений Пригожин vs Яндекс

Михась vs Яндекс и Google

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