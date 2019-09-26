В России отрегулируют IoT для беспроводных сетей за 25 млн рублей

Проводя мониторинг сайта Госзакупок, РосКомСвобода обнаружила тендер на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию регулирования узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории Российской Федерации». Заказчик — Минцифры, начальная цена — 25 миллионов рублей.

От исполнителя потребуется провести следующие работы:

— Анализ нормативного правового регулирования развития узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» с предоставлением отчета;

— Подготовка предложений по совершенствованию регулирования узкополосных беспроводных сетей (УБСС) «Интернета вещей» на территории Российской Федерации;

— Предложения по разработке новых и корректировке действующих нормативно-правовых актов (НПА) по применению УБСС «Интернета вещей»;

— Предложения по корректировке нормативной базы по подтверждению соответствия всех видов оборудования, входящих в состав УБСС «Интернета вещей»;

— Предложения по внесению изменений в Постановления Правительства Российской Федерации;

— Предложения по внесению изменений в Приказы Минкомсвязи России;

— Разработка предложений в области регулирования информационной безопасности УБСС.

Нормативные правовые основания для осуществления закупки

• Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2000 г. № 413 «О сближении распределения и условий использования полос радиочастот в Российской Федерации с международным распределением полос радиочастот»;

• Положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 418 «О Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации»;

• Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»;

• Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт Проекта утвержден Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 25 декабря 2018 г. № 1).

Дата окончания срока подачи заявок — 17.10.2019; дата рассмотрения и оценки первых частей заявок — 22.10.2019; дата подачи окончательных предложений — 24.10.2019; дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 29.10.2019 г.

Мы проследим за всеми изменениями этого контракта, о чём вам потом сообщим. Либо вы можете сами найти эту информацию, воспользовавшись порталом мониторинга госзакупок.

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