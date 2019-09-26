Украинские операторы добились в суде отмены блокировки сайта под защитой CloudFlare

Cуд апелляционной инстанции отменил скандальное решение, которым всех «интернет-провайдеров, осуществляющих действия на территории Украины» обязали заблокировать доступ к Интернет-ресурсу, размещенному у американского хостинг-провайдера CloudFlare. Апелляционные жалобы подали представители мобильных операторов «Vodafone Украина» и «Киевстар».

Коллегия судей Николаевского апелляционного суда признала, что требования ходатайства следователя об аресте имущественных прав на сайт противоречат уголовному процессуальному законодательству. Само ходатайство признали необоснованным и отменили определение судьи Румянцевой, а также отказали в ходатайстве следователя об аресте имущественных прав интеллектуальной собственности.

В начале сентября текущего года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, опубликовала на своём сайте информацию о решении следственного судьи Ленинского райсуда города Николаева Румянцевой, которым последняя наложила «арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые использованы на веб-ресурсе «https://One1shot.site», зарегистрированном в глобальной сети Интернет под IP-адресом: 104.27.130.117 и 104.27.131.117 провайдер CloudFlare Inc. (США, Сан-Франциско), путем обязательства закрыть к ним доступ интернет-провайдерам, осуществляющим действия на территории Украины».

Это решение стало очередным в серии скандально известных определений украинских судов, которым служители Фемиды умудрились заблокировать в общей сложности около трех десятков интернет-ресурсов, среди которых не только сайты, на которых якобы продаются наркотики, но и целый ряд неугодных интернет-изданий.

Благодаря вмешательству представителей мобильных операторов, суд апелляционной инстанции установил, что основание для ареста прав интеллектуальной собственности веб-ресурса отсутствует в перечне случаев, согласно которым накладывается арест имущества. В свою очередь, это указывает на отсутствие правовых оснований для наложения ареста. Кроме этого, нет объективных оснований считать, что веб-ресурс с доменным именем «One1shot.site» соответствует критериям, указанным в ст. 98 УПК Украины.

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