26.09.2019

На мониторинг и анализ зарубежной инфобезопасности выделят 30 млн. рублей

Минцифры планирует изучить нормативные документы, реализацию отраслевых проектов, правила в сфере сетевой и информационной безопасности, защиты персданных, государственные и корпоративные стандарты, а также проекты по цифровизации

Monitoring_ineta  

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разместило на сайте госзакупок тендер на «Оказание услуг по организации на постоянной основе мониторинга и анализа политики зарубежных стран в сфере сетевой и информационной безопасности». Начальная цена — 29 992 000 рублей.

В тендере сказано, что Исполнителю будет необходимо осуществлять мониторинг и анализ представленной в открытом доступе информации о реализуемой в указанных странах политике в сфере сетевой и информационной безопасности и политике данных, а также о результатах их реализации.

Мониторинг проводится по следующим направлениям:

  • нормативные документы, принятые и реализуемые в указанных странах в сфере сетевой и информационной безопасности, а также в отношении защиты персональных данных в целом, включая в том числе планы мероприятий, утвержденные концепции и стратегии;
  • реализация отраслевых проектов по цифровизации в указанных странах в части непосредственно механизмов обеспечения сетевой и информационной безопасности, а также защиты персональных данных (не менее трех проектов для каждой страны);
  • правила в сфере сетевой и информационной безопасности и защиты персональных данных, формируемые при цифровизации отдельных отраслей (в том числе здравоохранение, финансовые и банковские услуги, образование, розничная торговля) и экономики в целом в указанных в странах;
  • государственные стандарты, разрабатываемые в указанных странах в сфере сетевой и информационной безопасности, а также в отношении персональных данных и способов и механизмов их защиты;
  • корпоративные стандарты, разрабатываемые в указанных странах в сфере сетевой и информационной безопасности, а также в отношении персональных данных и способов и механизмов их защиты;
  • проекты по цифровизации, реализуемые в указанных странах государственными и коммерческими организациями, а также объединениями организаций (в совокупности не менее трех организаций и (или) объединений), в рамках которых утверждаются необходимые за рубежом стандарты в сфере сетевой и информационной безопасности и стандарты защиты персональных данных, разрабатываются механизмы защиты персональных данных;
  • проекты и инициативы в указанных странах по регулированию защиты персональных данных при использовании для целей государственного управления (статистического учета, оказания государственных услуг).

В рамках мониторинга учитываются такие источники данных, как официальные сайты правительств и органов власти; официальные сайты неправительственных организаций, оказывающих содействие в области реализации государственной программы по информатизации и кибербезопасности; официальные сайты органов, организаций и объединений, ответственных за разработку стандартов в сфере цифровизации экономики (стандарты данных и их использования); публикации в средствах массовой информации и заявления представителей органов власти и профильных организаций (за период с начала 2019 г. по 6 декабря 2019 г.); российские и зарубежные (в том числе международные) информационно-аналитические и правовые базы данных.

Перечень стран для проведения мониторинга
• Бангладеш;
• Бразилия;
• Вьетнам;
• Египет;
• Израиль;
• Индия;
• Индонезия;
• Иран;
• Камбоджа;
• Катар;
• КНР;
• Малайзия;
• ОАЭ;
• Республика Корея;
• Саудовская Аравия;
• Сербия;
• Сингапур;
• США;
• Таиланд;
• Турция;
• Государства-члены Европейского союза, в том числе наднациональный уровень;
• Государства-члены Евразийского экономического союза, в том числе наднациональный уровень.

Услуги оказываются в один этап с даты заключения государственного контракта по 10 декабря 2019 г. с представлением Заказчику промежуточных результатов и информации по запросу официальным письмом или по электронной почте.

Дата окончания срока подачи заявок — 18.10.2019, дата рассмотрения и оценки первых частей заявок — 22.10.2019, дата подачи окончательных предложений — 24.10.2019, дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 28.10.2019 г.

Мы проследим за всеми изменениями этого контракта, о чём вам потом сообщим. Либо вы можете сами найти эту информацию, воспользовавшись порталом мониторинга госзакупок.

.

don but rks

.

goszakupki monitoring hor

.

Читайте также:

Теги: , , , ,
РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию