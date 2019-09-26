На мониторинг и анализ зарубежной инфобезопасности выделят 30 млн. рублей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разместило на сайте госзакупок тендер на «Оказание услуг по организации на постоянной основе мониторинга и анализа политики зарубежных стран в сфере сетевой и информационной безопасности». Начальная цена — 29 992 000 рублей.

В тендере сказано, что Исполнителю будет необходимо осуществлять мониторинг и анализ представленной в открытом доступе информации о реализуемой в указанных странах политике в сфере сетевой и информационной безопасности и политике данных, а также о результатах их реализации.

Мониторинг проводится по следующим направлениям:

нормативные документы, принятые и реализуемые в указанных странах в сфере сетевой и информационной безопасности, а также в отношении защиты персональных данных в целом, включая в том числе планы мероприятий, утвержденные концепции и стратегии;

реализация отраслевых проектов по цифровизации в указанных странах в части непосредственно механизмов обеспечения сетевой и информационной безопасности, а также защиты персональных данных (не менее трех проектов для каждой страны);

правила в сфере сетевой и информационной безопасности и защиты персональных данных, формируемые при цифровизации отдельных отраслей (в том числе здравоохранение, финансовые и банковские услуги, образование, розничная торговля) и экономики в целом в указанных в странах;

государственные стандарты, разрабатываемые в указанных странах в сфере сетевой и информационной безопасности, а также в отношении персональных данных и способов и механизмов их защиты;

корпоративные стандарты, разрабатываемые в указанных странах в сфере сетевой и информационной безопасности, а также в отношении персональных данных и способов и механизмов их защиты;

проекты по цифровизации, реализуемые в указанных странах государственными и коммерческими организациями, а также объединениями организаций (в совокупности не менее трех организаций и (или) объединений), в рамках которых утверждаются необходимые за рубежом стандарты в сфере сетевой и информационной безопасности и стандарты защиты персональных данных, разрабатываются механизмы защиты персональных данных;

проекты и инициативы в указанных странах по регулированию защиты персональных данных при использовании для целей государственного управления (статистического учета, оказания государственных услуг).

В рамках мониторинга учитываются такие источники данных, как официальные сайты правительств и органов власти; официальные сайты неправительственных организаций, оказывающих содействие в области реализации государственной программы по информатизации и кибербезопасности; официальные сайты органов, организаций и объединений, ответственных за разработку стандартов в сфере цифровизации экономики (стандарты данных и их использования); публикации в средствах массовой информации и заявления представителей органов власти и профильных организаций (за период с начала 2019 г. по 6 декабря 2019 г.); российские и зарубежные (в том числе международные) информационно-аналитические и правовые базы данных.

Перечень стран для проведения мониторинга

• Бангладеш;

• Бразилия;

• Вьетнам;

• Египет;

• Израиль;

• Индия;

• Индонезия;

• Иран;

• Камбоджа;

• Катар;

• КНР;

• Малайзия;

• ОАЭ;

• Республика Корея;

• Саудовская Аравия;

• Сербия;

• Сингапур;

• США;

• Таиланд;

• Турция;

• Государства-члены Европейского союза, в том числе наднациональный уровень;

• Государства-члены Евразийского экономического союза, в том числе наднациональный уровень.

Услуги оказываются в один этап с даты заключения государственного контракта по 10 декабря 2019 г. с представлением Заказчику промежуточных результатов и информации по запросу официальным письмом или по электронной почте.

Дата окончания срока подачи заявок — 18.10.2019, дата рассмотрения и оценки первых частей заявок — 22.10.2019, дата подачи окончательных предложений — 24.10.2019, дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 28.10.2019 г.

Мы проследим за всеми изменениями этого контракта, о чём вам потом сообщим. Либо вы можете сами найти эту информацию, воспользовавшись порталом мониторинга госзакупок.

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