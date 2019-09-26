На мониторинг и анализ зарубежной инфобезопасности выделят 30 млн. рублей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разместило на сайте госзакупок тендер на «Оказание услуг по организации на постоянной основе мониторинга и анализа политики зарубежных стран в сфере сетевой и информационной безопасности». Начальная цена — 29 992 000 рублей.
В тендере сказано, что Исполнителю будет необходимо осуществлять мониторинг и анализ представленной в открытом доступе информации о реализуемой в указанных странах политике в сфере сетевой и информационной безопасности и политике данных, а также о результатах их реализации.
Мониторинг проводится по следующим направлениям:
В рамках мониторинга учитываются такие источники данных, как официальные сайты правительств и органов власти; официальные сайты неправительственных организаций, оказывающих содействие в области реализации государственной программы по информатизации и кибербезопасности; официальные сайты органов, организаций и объединений, ответственных за разработку стандартов в сфере цифровизации экономики (стандарты данных и их использования); публикации в средствах массовой информации и заявления представителей органов власти и профильных организаций (за период с начала 2019 г. по 6 декабря 2019 г.); российские и зарубежные (в том числе международные) информационно-аналитические и правовые базы данных.
Перечень стран для проведения мониторинга
• Бангладеш;
• Бразилия;
• Вьетнам;
• Египет;
• Израиль;
• Индия;
• Индонезия;
• Иран;
• Камбоджа;
• Катар;
• КНР;
• Малайзия;
• ОАЭ;
• Республика Корея;
• Саудовская Аравия;
• Сербия;
• Сингапур;
• США;
• Таиланд;
• Турция;
• Государства-члены Европейского союза, в том числе наднациональный уровень;
• Государства-члены Евразийского экономического союза, в том числе наднациональный уровень.
Услуги оказываются в один этап с даты заключения государственного контракта по 10 декабря 2019 г. с представлением Заказчику промежуточных результатов и информации по запросу официальным письмом или по электронной почте.
Дата окончания срока подачи заявок — 18.10.2019, дата рассмотрения и оценки первых частей заявок — 22.10.2019, дата подачи окончательных предложений — 24.10.2019, дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 28.10.2019 г.
Мы проследим за всеми изменениями этого контракта, о чём вам потом сообщим. Либо вы можете сами найти эту информацию, воспользовавшись порталом мониторинга госзакупок.
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