ФАС выявила нарушения в закупке Роскомнадзора

Федеральная антимонопольная служба сообщила в официальном пресс-релизе о том, рассмотрела жалобу компании «Румед» на Роскомнадзор. Ведомство по надзору за коммуникациями нарушило закон при закупке работ по разработке ПО для автоматизированной оценки знаний, навыков и умений госслужащих (РосКомСвобода писала об этом тендере в конце августа текущего года). Цена контракта составляла порядка 1,1 млн рублей.

ФАС выявила, что не был соблюден порядок оценки заявок на госконтракт. В проекте госконтракта Роскомнадзора нельзя было определить точный перечень документов, которые нужно подать компании-участнице конкурса вместе с заявкой. Кроме того, в контракте не были установлены требования по обеспечению гарантийных обязательств, хотя в техническое задание контракта такие пункты были внесены.

Налоговая служба предписала Роскомнадзору устранить нарушения, внеся изменения в закупочную документацию.

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