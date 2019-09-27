В Мурманске создан «Арктический киберпатруль»

Недавно Мурманский арктический государственный университет представил проект «Арктический Киберпатруль», партнёрами которого стали МВД, Роскомнадзор и Министерство образования и науки региона.

Участники проекта будут работать в трёх направлениях: поиск запрещённого контента в интернете, проведение разъяснительной работы с подростками и их родителям, выявление общественных мест с незащищенным доступом в сеть. Чтобы попасть в «патруль», студентам нужно пройти курс лекций и сдать экзамен. Набор будет осуществляться среди добровольцев старше 18 лет.

Перед тем, как приступить к мониторингу Сети, они получат правовые знания и пройдут психолого-педагогическую подготовку по одноименной с проектом образовательной программе МАГУ. Кроме преподавателей вуза лекции им будут читать сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области.

Руководитель проекта «Арктический Киберпатруль» Любовь Лычкина считает, что

«Ребята должны быть готовы к тому, что они могут встретить на просторах интернета, уметь фильтровать информацию и защищаться от нее. Студенты после обучения получат свидетельство и только потом смогут стать киберволонтёрами».

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По окончанию обучения «кибердозорные» получат свидетельство о дополнительном образовании.

Напомним, закрепить статус «кибердружин» в российском законодательстве хочет группа депутатов из фракции «Единая Россия». С осени прошлого года они разрабатывают законопроект, цель которого — «создание правовых условий для добровольного участия граждан в противодействии распространения противоправной информации в сети «Интернет»». В марте текущего года прошли «нулевые чтения» с участниками отрасли, а также журналистами и лояльными блогерами, но никакого внятного вывода из встречи вынесено не было, а сам законопроект в Госдуму до сих пор не внесён.

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