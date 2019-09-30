“Эфир” ушёл с орбиты

Как сообщает Коммерсантъ, “Эфир” из нацпрограммы “Цифровая экономика” решил исключить «Роскосмос»: представить госкорпорации выступил с данным предложением на заседании нацпрограммы, рассказал изданию участник заседания и подтвердили в “Цифровой экономике”. Из проекта убрали задачи по определению источников финансирования “Эфира” и его проектированию.

Напомним, что «Эфир» — это часть проекта «Сфера», который в июне 2018 года анонсировал президент РФ Владимир Путин. Тогда над Землёй планировалось развернуть сеть из 288 спутников на высоте 870 км, что покрыло бы всю поверхность планеты. Ближайшими конкурентами “Эфира” стали бы OneWeb и SpaceX. Система должна была работать на базе отечественного оборудования.

“Эфир” должен был получить 550 млрд рублей внебюджетного финансирования. Судя по всему, его заменит проект “Сфера”, который обойдется гораздо дешевле. Завершить создание “Сферы” планируют до 2030 года, а деньги проект получит на принципах государственно-частного партнёрства.

Изданию отметили, что на “Эфире” все же не будет поставлен крест и он ещё может быть пересмотрен научно-технической комиссией. Отказ от проекта в данный момент, возможно, связан с тем, что не удалось найти инвесторов. К тому же, спутниковая система “Эфир” задумывалась как глобальный проект в то время как в разработке уже есть более локальные проекты, которые смогут работать на территории России и сопредельных государств.

Однако, в конце месяца вице-премьер Максим Акимов анонсировал обсуждение совместного с Китаем проекта по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки по раздаче высокоскоростного интернета. Такой проект, полагает эксперт, могли посчитать более устойчивым и перспективным.

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