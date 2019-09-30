Федеральное агентство по туризму заказывает блог-тур за 11,5 млн рублей

Проводя мониторинг сайта госзакупок, РосКомСвобода обнаружила тендер Федерального агентства по туризму на «Оказание комплекса услуг по организации и проведению блог-туров для блогеров, а также размещению видеоматериалов, созданных по итогам блог-туров, на видеохостинге в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». Начальная цена — 11 488 583,33 рублей.

В техническом задании сказано, что целями закупки являются:

формирование позитивного и современного имиджа Российской Федерации как туристского направления;

повышение информированности Целевой аудитории об объектах туристского притяжения, расположенных на территории Российской Федерации;

привлечение внимания целевой аудитории к туристским дестинациям Российской Федерации, в том числе: Республика Крым, г. Севастополь, Республика Дагестан, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область, Казанская область, Тульская область, Нижегородская область, Рязанская область, Калужская область, Ярославская область.

К блогерам Заказчик выдвигает следующие требования:

Тематика видеоблогов каждого предложенного к участию в блог-туре блоггера должна отличаться друг от друга.

Минимальный хронометраж 1 видеоблога – не менее 25 минут.

В услуги по организации блог-туров входит:

— транспортное обеспечение участников блог-туров на весь период проведения блог-туров в соответствии с утвержденной Программой;

— организации проживания и питания для всех участников блог-туров;

— обеспечение блогеров необходимым оборудованием для проведения видеосъемки.

Исполнитель на момент организации блог-туров обязан получить от блогеров, утвержденных в качестве участников, собственноручные письменные согласия об их личной ответственности за их собственные жизнь и здоровье, а также имущество, в период совершения блог-туров.

По итогам блог-туров Исполнитель, в течение 5 рабочих дней обеспечивает постпродакшн аудиовизуальных произведений (АВП), предполагаемые к размещению и демонстрации на видеохостинг. Цель размещения АВП, созданных по итогам блог-туров – демонстрация АВП на личных каналах блоггеров видеохостинга YouTube.

Итоговые АВП должны отвечать следующим требованиям:

— язык: русский;

— жанр: культурно-познавательный, информационный;

— не должны содержать: нецензурную лексику, демонстрацию процессов курения табачных изделий или употребления алкогольных напитков, пропаганду наркотических, психотропных веществ, пропаганду или агитацию действий, побуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть, или вражду, пропаганду насилия или иных противоправных действий.

Дата окончания срока подачи заявок — 21.10.2019, дата рассмотрения и оценки первых частей заявок — 24.10.2019, дата подачи окончательных предложений — 28.10.2019, дата рассмотрения вторых частей заявок — 31.10.2019 г.

Мы проследим за теми изменениями, которые произойдут с этой госзакупкой и сообщим вам. Либо вы можете самостоятельно сделать это, воспользовавшись специальным порталом, на котором мы собираем все связанные с интернетом закупки.

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