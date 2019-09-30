Суд признал сатирическую статью о взятках законной

Как сообщает Центр защиты прав СМИ, редакция «Областной газеты» Свердловской области, в которой в 2017 году была напечатана статья «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли», обратилась в Центр за помощью сразу после запрета материала на территории страны. Напомним, материал был создан совместно с екатеринбургской газетой «Красная бурда».

Прокурор города Хвалынска усмотрел в статье информацию «о порядке и способах получения взятки” должностным лицом, а суд, удовлетворив его претензии к материалу, постановил, что статья направлена на пропаганду противоправного поведения».

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Вот некоторые выдержки из материала: «Я вам три с половиной миллиона раз сказал: это невозможно!



Очень жаль! Очень жаль, что не могу вам помочь, очень жаль! Хотя мог бы. Но не могу! Или могу? Как вы считаете?



Чертовски интересное у вас дело, чертовски! Просто руки чешутся вам помочь, особенно правая. К чему бы это?



Нет, если детский садик меньше десяти этажей, я даже проект смотреть не буду.



Вот хотел я номер на машину — 1 000 000. А дали 100. А хочется 1 000 000. Есть у вас?



Я вот вчера по грибы ходил, искал лендкрузди, а попадаются одни опелята…»

РосКомСвобода уже писала об этом деле, и ещё тогда эксперты отмечали невнимательность при рассмотрении дела, ведь сатира отличается от «пропаганды противоправного поведения». Также суд Хвалынска не принял во внимание контекст публикации, чего требует Верховный суд РФ.

Однако, сегодня аргументы юристов из Центра защиты прав СМИ принял Екатеринбургский суд. «Сатирический жанр допускает большую степень преувеличения и даже провокации при условии, что общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела. Юмореска «Красной Бурды» являлась сатирическим произведением, в котором высмеивалась практика дачи взятки. Она не содержала информации о реальных способах и реальном порядке дачи и получения взятки», — прокомментировала официальному сайту Центра медиаюрист Елена Овчинникова.

Главред «Красной бурды» Владимир Логинов дал РосКомСвободе эксклюзивный комментарий в своем неповторимом стиле:

«Ура! Несправедливое решение обжабано! Впрочем, если кому-то из взяточников наш материал реально помог (в смысле — поднял настроение), то мы только рады)).»

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Однако, прокурор Хвалынска был не единственным противником совместной публикации «Красной бурды» и «Областной газеты». Прокурор из станицы Калининской Краснодарского края аналогично затребовал признать сатиру запрещенной, на что получил удовлетворение суда. Но вступившее в силу решение екатеринбургского суда будет иметь преюдициальное значение при рассмотрении апелляции в суде Краснодара. Юристы рассчитывают защитить юмореску и на Юге.

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