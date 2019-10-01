Антипиратский меморандум истёк

На днях истек срок действия антипиратского меморандума, который почти год назад подписали крупнейшие правообладатели и медиакомпании. Среди первых — НМГ, «СТС Медиа», ВГТРК, «Первый канал» и «Газпром-Медиа». Среди компаний — Mail.Ru Group, «Яндекс» (владеет «Кинопоиском») и Rambler Group (владеет Okko).

Меморандум разрешал правообладателям удалять из поиска ссылки на пиратский контент. Интернет-компании отправляли найденные ссылки в Медиакоммуникационный союз, который проверял их и затем вносил в реестр. После этого компании были обязаны в течение шести часов удалять эти ссылки из своей выдачи.

Меморандум был продлен до 30 сентября при условии, что разрабатываемый на его основе законопроект будет внесен в Госдуму, но по факту этого не произошло…https://t.co/88e3WSlshi — Telesputnik.ru (@TelesputnikRu) October 1, 2019

Сейчас «антипиратский» законопроект дорабатывается вместе с интернет-компаниями и правообладателями, рассказал председатель комитета Леонид Левин.

«[До внесения документа в Госдуму] надеемся, все заинтересованные стороны продолжат придерживаться тех положений, которые были закреплены в так называемом антипиратском меморандуме», — добавил Левин.

Теперь интернет-компании формально не обязаны удалять из поисковой выдачи ссылки на нелегальный контент. Но, по словам источника РБК, участники рынка договорились в течение двух недель соблюдать договоренности без официального продления. В Яндексе и MailRu Group отказались от комментариев.

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