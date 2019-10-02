Amazon пишет закон о распознавании лиц для передачи в Конгресс США

Компания Amazon запустила свою систему распознавания лиц в 2016 году, она называется «Amazon Rekognition». В феврале 2019 года, после критики со стороны общественности, в компании заявили, что начнут сами регулировать применение своей технологии — ещё до того, как Конгресс примет решение на федеральном уровне.

26 сентября будучи в Сиэтле на мероприятии по гаджетам Alexa, Безос вышел к журналистам и рассказал о следующем шаге, который сделает компания: «Наш отдел по государственной политике сейчас работает над регулированием системы распознавания лиц, мы думаем, в этом есть смысл».

Идея Amazon в том, что компания напишет свой собственный проект, как по её мнению, должно выглядеть федеральное законодательство в этой сфере, а затем попробует добиться принятия большей части пунктов.

Что о распознавании лиц думает сам Безос?

«Это [распознавание лиц] может иметь положительное последствия, поэтому мы не хотим тормозить с вводом технологии. Но в то же время тут есть вероятность злоупотребления, поэтому нужны правила. Это классическая «технология двойного назначения».

Безос, однако, не сообщил подробностей того, что Amazon предложит законодателям.

Краткая предыстория

Заявление Безоса прозвучало после того, как гендиректор компании «Amazon Web Services», которая и продает ПО для распознавания лиц, заявил на профессиональной конференции, что надеется на скорое появление федеральное законодательства в данном вопросе.

ПО от Amazon позволяет его клиентам сопоставлять лица людей с фото и видео из баз данных с преступниками в режиме реального времени. Компания продает эту технологию как корпорациям, так и правоохранительным органам. Система распознавания лиц от Amazon встретила резкую критику, когда независимые исследователи эксперимента ради вбили в поиск фотографии членов Конгресса. В результате система Amazon неправильно идентифицировала 28 политиков, назвав их лицами, совершившими преступления. Причем, с негативным перевесом в сторону людей с небелым цветом кожи.

Адвокат Джейкоб Сноу из Американского союза защиты гражданских свобод прокомментировал последний шаг Amazon:

«Это отрадный признак того, что Amazon наконец признал опасность распознавания лиц. Но мы видели этот спектакль и раньше. Как только компании видят, что люди требуют защиты своей конфиденциальности, они как будто начинают действовать и выдвигают достаточно умеренные правила, которые на практике не будут защищать конфиденциальность и права потребителей. Города по всей стране голосуют за запрет распознавания лиц, в то же время Amazon продвигает свои технологии слежки всё глубже в разные сообщества».

Сан-Франциско и Окленд в Калифорнии, а также Сомервилл в Массачусетсе наложили бан на распознавание лиц госорганами и правоохранителями. В прошлом месяце против распознавания лиц выступили политики Великобритании.

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