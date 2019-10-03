03.10.2019

Битва цензоров за уважение к флагу и гербу. Инфографика

Роскомнадзор рассказал о видах требований Генпрокуратуры по удалению оскорбительного контента в Сети и привёл статистику их удовлетворения

 
Как видно из заявления, надзорное ведомство решило поделиться информацией «в связи с высоким интересом публики к практике защиты официальных государственных символов…»
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Так, по статистике ведомства, со времени начала действия закона «о неуважении к власти», Генпрокуратура направила в Роскомнадзор 45 требований в отношении 85 страниц. Вот как распределились требования.

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В данный момент по закону «о неуважении к власти» Роскомнадзор заблокировал 4 адреса на территории России, затребовал удаления контента с 79 адресов, и ожидает ещё двух удалений. О деталях удаления оскорбляющего контента глава РКН Александр Жаров недавно выступил с докладом, мы писали об этом на прошлой неделе.

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