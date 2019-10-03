Битва цензоров за уважение к флагу и гербу. Инфографика



Как видно из заявления, надзорное ведомство решило поделиться информацией «в связи с высоким интересом публики к практике защиты официальных государственных символов…»

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🇷🇺 Друзья, в связи с высоким интересом аудитории к практике защиты официальных государственных символов России от оскорбительной информации в интернете решили поделиться с вами статистикой: https://t.co/iOIhBmOPsU pic.twitter.com/Uex2a8iPMp — Роскомнадзор (@roscomnadzor) October 3, 2019



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Так, по статистике ведомства, со времени начала действия закона «о неуважении к власти», Генпрокуратура направила в Роскомнадзор 45 требований в отношении 85 страниц. Вот как распределились требования.

В данный момент по закону «о неуважении к власти» Роскомнадзор заблокировал 4 адреса на территории России, затребовал удаления контента с 79 адресов, и ожидает ещё двух удалений. О деталях удаления оскорбляющего контента глава РКН Александр Жаров недавно выступил с докладом, мы писали об этом на прошлой неделе.

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