Российский флаг и герб спасёт Роскомнадзор

Роскомнадзор в 2019 году добился удаления 58 оскорбляющих символы госвласти материалов в социальных сетях. Об этом говорится в материалах доклада главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России «Вся Россия». Так называемый закон «об оскорблении власти», действующий с марта 2019 года, применяется в отношении государственных символов Российской Федерации, к которым относятся основной закон России, государственный флаг, герб и гимн, а также президент РФ, правительство РФ и Федеральное собрание РФ.

«В настоящий момент по данному закону в Роскомнадзор поступило 36 требований Генеральной прокуратуры в отношении 62 информационных материалов. Все они были размещены в социальных сетях, на форумах и видеохостингах. Запрещённая информация удалена в 58 случаев площадками «ВКонтакте», Twitter, Instagram, Facebook, YouTube и другими. Заблокированы четыре страницы интернет-сайтов с такой информацией», — говорится в докладе.

Отмечается, что в зарегистрированных СМИ нарушений данного закона не выявлено.

В июне текущего года YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал доступ к роликам с заявлениями лидеров бандформирований, в том числе Шамиля Басаева, и экстремистские агитационные материалы с оскорблением российского герба, сообщала в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что уведомление отправлено на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генпрокуратуры в рамках исполнения федерального закона от №30-ФЗ.

В середине июля Роскомнадзор направил Facebook уведомление с требованием внести в единый реестр запрещенной информации страницу с изображением, оскорбляющим герб России. Картинка в социальной сети содержит нецензурную интерпретацию названия страны и свастику на фоне государственного герба Российской Федерации, уточнялось в сообщении Роскомнадзора. Соцсеть изображение удалила.

Интернет-портал risovach в конце июля по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к странице с оскорбляющим флаг и граждан России изображение. Изображение содержало нецензурное описание флага РФ, говорится в сообщении РКН.

В августе надзорное ведомство обратилось к Google с требованием удалить противоправный контент на YouTube, который оскорблял флаг и герб России. Однако компания трижды проигнорировала требование РКН. Речь идет о ролике, снятом, как следует из названия, в Одессе, на котором видно, как неизвестные сжигают флаг РФ и производят оскорбительные действия в отношении герба. Спустя несколько дней Google всё же ограничил доступ к оскорбительному контенту.

Затем Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать материалы, размещённый на сайтах «Нового времени» и «Запретно.Инфо», причём сайт zapretno.info уже давно полностью внесён в реестр заблокированных. «НВ», по сообщению надзорного ведомства, удалил оскорбляющие российский гимн материалы. А вот ресурс «Запретно» делать это демонстративно отказался.

Уже в сентяре Роскомнадзор после соответствующего требования Генпрокуратуры направил интернет-порталу HyperComments уведомление об удалении изображения с нецензурным описанием флага России.

⚡ От Генпрокуратуры к нам поступило требование об ограничении доступа к иллюстрации с оскорблением флага России на странице развлекательного портала https://t.co/v6pCusBj6o. Подробнее: https://t.co/vYF7x1ccig pic.twitter.com/Pj2LII139b — Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 23, 2019

Однако сервис не стал исполнять предписания РКН, и был заблокирован:

reestr.rublacklist.net/record/1787736/

🇷🇺 Вчера мы писали про интернет-портал «HyperComments», от которого потребовали удалить иллюстрации с оскорблением флага России. Так вот, требование исполнено не было. Подробнее: https://t.co/ur4bVvWTDL pic.twitter.com/q8No5gn9RT — Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 20, 2019

Буквально на днях Роскомнадзор направил порталу arhivach.ng требование удалить оскорбительное изображение российского флага. В сообщении ведомства отмечается, что в Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры России об ограничении доступа к иллюстрации на странице развлекательного интернет-портала arhivach.ng.

В частности, по указанной ссылке размещено изображение с оскорбительным описанием флага России. Администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. В Роскомнадзоре подчёркивают, что изображение выражает «явное неуважение к обществу и официальным госсимволам России».

На главной странице сервиса размещено следующее сообщение: «Отдельные треды Архивача попали в реестр Роскомнадзора. Пользователи из России могут столкнуться с недоступностью всего сайта по HTTPS». .

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