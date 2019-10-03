В Китае будут выдавать sim-карты только через биометрию

Министерство промышленности и информационных технологий КНР сообщило, что мобильных операторов обяжут выдавать сим-карты только по биометрическим данным. Теперь пользователи, которые захотят получить новую сим-карту, должны предоставить не только паспортные данные, но и пройти сканирование лица.

Китай делает очередной логичный шаг в превращении лица в универсальный идентификатор: теперь моб. операторы не только требуют паспортные данные клиента при оформлении нового договора, но и сканируют лицо.

Интересно, где ещё сможет прижиться эта практика.https://t.co/M0KCSj6uMS — NoNaMe Club (@nnm_official) October 3, 2019

МПИТ заявило, что этот шаг является частью его усилий по «защите законных прав и интересов граждан в киберпространстве» и по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В дополнение к тесту по распознаванию лиц пользователям телефонов также запрещается передавать свои номера мобильных телефонов другим гражданам, и ещё рекомендуется проверять — зарегистрированы ли номера под их именем без полученного от них на то согласия.

Китай стал первой страной, обязывающей своих граждан сдать биометрические данные для подключения той или иной услуги.

Во многих странах коммерческие или государственные компании могут просить пользователей сдать биометрию, например, банки в России для возможности открытия удаленного счета. Однако в России люди имеют право отказаться от сдачи биометрических данных.

Многие эксперты считают, что таким образом власти Китая увеличивают тотальную слежку за жителями страны, а также идентификацию каждого их шага. Кроме того, подобная система снижает возможности для анонимного общения в Китае.

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