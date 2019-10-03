Центр «Э» пришёл за каламбурами

На главного редактора популярного нижегородского издания KozaPress Ирину Славину (Ирину Мурахтаеву) составили протокол о неуважении к власти и обществу из-за поста в фейсбуке (часть 3 статьи 20.1 КоАП). Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Главред нижегородского издания KozaPress Ирина Славина получила протокол о неуважении к власти за пост в фейсбуке https://t.co/SGQkcxeATx pic.twitter.com/GyXHAAp9Tj — Медиазона (@mediazzzona) October 3, 2019

Согласно фотографии рапорта Центра «Э», которую опубликовал Чиков, претензии силовиков вызвал пост Славиной в Facebook, написанный в августе текущего года. В нем журналистка с помощью каламбура преобразовала название города Шахунья так, что корнем стало нецензурное слово. Пост набрал 100 лайков, после чего им заинтересовались полицейские.

Силовики обратились к доктору филологических наук Тимуру Радбилю, который решил, что используемое Славиной слово «содержит однозначные непристойный ассоциации за счет входящего в его состав обсценного матерного элемента». Это слово, отметил эксперт, «нарушает нормы общественной нравственности и выражает явное неуважение к обществу».

Ирина Славина выложила в альбоме «Коммунисты Шахуньи оскорбились на [20.1 КоАП]» все сканы документов, связанных с её делом. Забавный момент в том, что в справке о результатах оперативно-розыскных мероприятий сказано, что в начале сентября было проведено

«оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» с применением технических средств веб-страницы «Ирина Славина» глобальной сети Интернет, социальной сети «ВКонтакте» по URL-адресу: https://www.facebook.com/slavirina» .

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Работникам правоохранительных органов имеет смысл обращать внимание на такие мелочи, что ВК и FB — это несколько разные социальные сети с разной юрисдикцией.

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