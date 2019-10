Власти Китая оградили свой интернет от «Южного Парка»

Авторы сериала Трей Паркер и Мэтт Стоун, скорее всего были готовы к последствиям. После выхода эпизода «Группа в Китае» (Band in China), на него сразу обратили внимание СМИ.

В новом эпизоде в частности высмеивается то, как голливудские компании, в особенности «Дисней», подстраивают свой контент под китайские политические реалии, чтобы случайно не обидеть правительство Поднебесной.

В серии так же показывается неприглядный быт китайских тюрем, в т.ч. казнь заключенных.

.

You gotta lower your ideals of freedom if you wanna suck on the warm teat of China. #southpark23

Watch "Band in China": https://t.co/GQEQL9ynCs pic.twitter.com/RepekgO3j9

— South Park (@SouthPark) October 7, 2019