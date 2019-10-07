07.10.2019

Власти Китая оградили свой интернет от «Южного Парка»

В последнем эпизоде популярного мультсериала авторы раскритиковали Голливуд за то, что он создает контент так, чтобы не задеть китайскую цензуру и не потерять рынок, и получили бан от китайского правительства

south park china  

Авторы сериала Трей Паркер и Мэтт Стоун, скорее всего были готовы к последствиям. После выхода эпизода «Группа в Китае» (Band in China), на него сразу обратили внимание СМИ.

В новом эпизоде в частности высмеивается то, как голливудские компании, в особенности «Дисней», подстраивают свой контент под китайские политические реалии, чтобы случайно не обидеть правительство Поднебесной.

В серии так же показывается неприглядный быт китайских тюрем, в т.ч. казнь заключенных.
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Довольно характерный эпизод произошел в прошлом году, когда китайские власти запретили показ фильма о друге Винни-Пуха «Кристофер Робин», потому что местные жители часто шутят о схожести Винни-Пуха с Си Цзиньпином, генсеком ЦК КПК.

Сообщается, что от «Южного парка» очищен весь китайский интернет, включая видеохостинги, соцсети и форумы.

Интересно, что случай с «Южным парком» произошел в контексте скандала, который вызвал твит гендиректора клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, в котором он поддержал протестующих в Гонконге. Этот твит вызвал ненависть некоторых комментаторов из Китая, а местные вещатели отказались транслировать матчи команды в новом сезоне НБА.

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