Власти Китая оградили свой интернет от «Южного Парка»

Авторы сериала Трей Паркер и Мэтт Стоун, скорее всего были готовы к последствиям. После выхода эпизода «Группа в Китае» (Band in China), на него сразу обратили внимание СМИ.

В новом эпизоде в частности высмеивается то, как голливудские компании, в особенности «Дисней», подстраивают свой контент под китайские политические реалии, чтобы случайно не обидеть правительство Поднебесной.

В серии так же показывается неприглядный быт китайских тюрем, в т.ч. казнь заключенных.

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You gotta lower your ideals of freedom if you wanna suck on the warm teat of China. #southpark23 Watch "Band in China": https://t.co/GQEQL9ynCs pic.twitter.com/RepekgO3j9 — South Park (@SouthPark) October 7, 2019



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Довольно характерный эпизод произошел в прошлом году, когда китайские власти запретили показ фильма о друге Винни-Пуха «Кристофер Робин», потому что местные жители часто шутят о схожести Винни-Пуха с Си Цзиньпином, генсеком ЦК КПК.

Сообщается, что от «Южного парка» очищен весь китайский интернет, включая видеохостинги, соцсети и форумы.

Интересно, что случай с «Южным парком» произошел в контексте скандала, который вызвал твит гендиректора клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, в котором он поддержал протестующих в Гонконге. Этот твит вызвал ненависть некоторых комментаторов из Китая, а местные вещатели отказались транслировать матчи команды в новом сезоне НБА.

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