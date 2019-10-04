Советы по приватности в интернете от The New York Times

Когда речь заходит о приватности в интернете, легко впасть в безнадёгу, подумав: «Что мы, простые смертные, можем сделать со слежкой корпораций?»

Но всё далеко не так безнадежно. В своей колонке «CrowdWise» журналист Дэвид Пог вспомнил уже прижившиеся и новые инструменты онлайн-приватности.

.

.

Какие сервисы сделают жизнь в Сети более безопасной?

.

.

DuckDuckGo — пока ещё не такой удобный поиск как Google, но он не продаёт ваши данные и не отслеживает поведение на сайтах. Если ещё не попробовали, самое время начать.

.

Protonmail — безопасный сервис электронной почты из Швейцарии. В Protonmail есть бесплатный и платный пакет, который стоит $4 в месяц. Российский журналист Юрий Литвиненко выступает за платную почту: «дело не в отключении рекламы, а в том, чтобы дать сервису как можно меньше стимулов заглядывать вам в почтовый ящик».

.

uBlock Origin — надежный блокировщик рекламы в виде расширения в браузере.

.

TunnelBear — лучший ВПН по мнению сайта Wirecutter. Впрочем, есть и другие защищенные предложения, проверенные РосКомСвободой.

.

Ghostery — это бесплатное расширение для отслеживания и блокировки трекеров. Здесь можно просмотреть трекеры по категориям, также есть платная версия.

.

Privacy — генератор случайных номеров банковских карт, который подставляет новый номер для каждой транзакции, защищая настоящий номер карты. Впрочем, пока сервис не работает в России и нужно подождать.

.

.

Какие ещё шаги советуют сделать эксперты?

.

.

Ограничить сбор рекламной информации в Facebook — это можно сделать на специальной странице соцсети.

.

Не использовать авторизацию через Facebook, Google и Вконтакте на сайтах. Лучше входить на сайты более длинным, но и более надежным путём, через электронную почту и пароль: так сервисы не смогут следить за вами на других сайтах.

.

По возможности лучше не использовать общественные сети Wi-Fi — они могут быть взломаны, несмотря на пароль, с помощью специальных программ-анализаторов трафика.

.

Меньше использовать мобильные приложения и больше веб-версии сайтов — как говорит изданию эксперт Бетси Пето, веб-версии сайтов, конечно, отслеживают ваши действия, но делать им это гораздо труднее, чем приложениям.

.

Сервисы компании Apple лучше защищают приватность — по крайней мере, таково мнение эксперта Джоэла Потишмана, которого цитирует издание. Аргументирует он свою позицию тем, что Apple, все же, продаёт технику и больше заинтересован выиграть конкуренцию за потребителя. В то время как Google, Facebook, Яндекс и Вконтакте зарабатывают тем, что продают рекламодателям информацию о пользователях, ведь их услуги (соцсети, почта и т.д.) бесплатны. Кроме того, в Maps и браузере Safari вам не нужно входить от своего имени, а значит ваши поездки и веб-поиск не связаны с вами лично. При желании, конечно, эти функции можно настроить и в Google, если закрыть глаза на постоянные предложения войти.

.

.

Технологические гиганты всё-таки начинают испытывать некоторое давление

.

.

После введения Общего регламента по защите данных (GDPR) в Европе, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Бразилия и Тайланд или приняли или хотя бы начали рассматривать подобные законодательные инициативы. Это можно назвать позитивным знаком. Кроме того, с 1 января следующего года вступает в силу Закон о защите приватности потребителей в Калифорнии, что может стать благоприятным прецедентом на будущее. А нам остаётся только напомнить о пособии «РосКомСвободы» Safe, где вы можете получить исчерпывающую информацию о защите данных и посмотреть обзоры лучших программ.

.



.

.