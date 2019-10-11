«Фергана» Роскомнадзора

В Москве мировой суд прекратил дело против главного редактора информагентства «Фергана» Марии Дубновой по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 2 ст. 13.15 КоАП). Дело прекращено в связи с отсутствием события правонарушения. Дубнова заявила «МБХ медиа», что опасалась штрафа. «Когда я советовалась с юристами, мне сказали, что было похожее дело о свидетелях Иеговы в Нагорном Карабахе. Я благодарна мировому судье за то, что она изучила документы и приняла законное решение», — отметила она.

Протокол был составлен Роскомнадзором, из-за того, что «Фергана» не указала в публикации, что туркменское «Общество свидетелей Иеговы» запрещено в России. Генеральный директор агентства Даниил Кислов пояснил, что этого общества нет в реестре организаций, признанных экстремистскими в России.

«Это полнейшая глупость, и мы пытались это объяснить устно и письменно. Глупость, потому что существует список запрещенных организаций, который опубликован на сайте Минюста, в этом списке именно туркменского „Общества свидетелей Иеговы“ нет. Роскомнадзор не внял нашим доводам и переправил дело в мировой суд», — добавил Кислов.

Несмотря на то, что редакция выполнила требования Роскомнадзора, в скором времени ещё одна статья издания отправилась в бан.

Причина блокировки — статья о мигранте, который упал на рельсы в метроhttps://t.co/r2gBwOiu3K — ОВД-Инфо (@OvdInfo) October 11, 2019

«Вечером 8 октября или 9 утром сайт снова заблокировали без предупреждения. Через „Роскомсвободу“ мы узнали, что это за февральский материал про мигранта, который упал на рельсы в метро. Там приводились слова очевидцев по источникам из других СМИ, что он прыгнул сам. А это способ самоубийства. Представляете, февральский материал нашли! Я не понимаю, кому мы не нравимся. Мы про Россию не пишем», — сказала Дубнова.

В данный момент и эта статья с сайта удалена:

…однако ссылка продолжает оставаться в реестре запрещённых:

…первая же ссылка, касавшаяся статьи с упоминанием «запрещённой организации», как видим, из реестра вынесена.

Роскомнадзор в конце сентября текущего года внес «Фергану» в реестр запрещенных сайтов на основании статьи 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (блокировка сайтов, распространяющих запрещенную информацию).

Блокировка сайта была связана с публикацией текста о самоубийстве пенсионера в Киргизии, однако РКН не указал изданию, из-за чего именно сайт был внесен в реестр. Когда «Фергане» удалось узнать причину блокировки, издание удалило публикацию и сообщило об этом в РКН, после чего сайт был разблокирован.

The Insider попросил руководителя общественной организации «РосКомСвобода» Артема Козлюка объяснить, почему блокировка сайта вызывает ряд вопросов: «Это уже вторая блокировка агентства со стороны Роскомнадзора из недавних. Первая была по решению ведомства 30 сентября. Ни в первом, ни во втором случае издание не получило никаких уведомлений от Роскомнадзора. На вопросы самого издания Роскомнадзор тоже не отвечает — может быть, выдерживает пресловутый 30-дневный срок ответа. Ситуация довольно странная: сначала было решение по одной статье, теперь — по другой; сроки не выдерживаются — решение было вынесено 7 октября, а сайт заблокировали на следующий день, хотя по закону, Роскомнадзор должен дать сутки хостеру для обработки информации, потом — сутки владельцу интернет-ресурса для принятия решения: удалять материал или нет, что с ним делать и так далее. И только тогда Роскомнадзор должен принимать решение о блокировке этого контента», — объяснил руководитель РосКомСвободы.

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«Роскомнадзор сам эту ситуацию никак не комментирует, хотя известно, что представители этого ведомства любят давать комментарии в социальных сетях о блокировках и менее значимых интернет-ресурсов. Здесь же речь идет о большом, даже крупнейшем, информационном агентстве, которое освещает вопросы среднеазиатского региона для россиян», — подчеркнул Козлюк.

Агентство «Фергана» было создано в 1998 году. Оно освещает события в постсоветской Центральной Азии, а также жизнь трудовых мигрантов в России. В разное время его блокировали в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении, Киргизии. Сейчас агенство заблокировано только в Туркмении.

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