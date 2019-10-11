11.10.2019

Уральский активист арестован на 5 суток за «распространение экстремистских материалов»

В Екатеринбурге полиция задержала Виктора Балдина за посты в соцсетях с символикой «Артподготовки» (признана экстремистской организацией), сделанные ещё до того, как Красноярский суд принял такое решение

Victor Baldin  

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на пять суток Виктора Балдина по ст.20.3 п.1 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Как ранее сообщил в Facebook другой уральский активист, Юрий Кузьминых, Балдина задержала полиция «за какой-то старый пост об «Артподготовке» 2017 года».

Позже внештатный корреспондент изданий «Новая газета на Урале» и «Радио Свобода» Елена Шукаева рассказала подробности дела Балдина:

«Виктору вменяется в вину распространение экстремистских материалов, а именно — посты в соцсетях с использованием символики «Артподготовки», сделанные еще ДО того, как организация была признана экстремистской (Красноярский суд 26.10.17 принял такое решение, в феврале 2018 года оно было «засилено» Верховным Судом РФ)».

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В последнее время господин Балдин появлялся в новостной повестке в связи со своими планами провести митинг против опроса о площадке под строительство храма святой Екатерины. Власти ему отказали в проведении акции, он обжаловал этот отказ в суде. Как раз на днях должно состояться обжалование на запрет митинга, где Балдин выступает административным истцом. Сам активист считает, что арест связан желанием властей изолировать его на время суда.
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