Блокировка «живодёрского» контента потребует 9 млн рублей в год

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в нижнюю палату законопроект №812541-7, предусматривающий введение досудебной блокировки сайтов, содержащих материалы жестокого обращения с животными.

Согласно документу, орган, уполномоченный принимать решение об ограничении доступа к соответствующим информационным ресурсам, будет определяться Правительством РФ. Сейчас информация о жестоком обращении с животными может признаваться запрещенной к распространению на территории РФ только по решению суда.

«Назрела необходимость введения более оперативной процедуры ограничения доступа к информации в сети интернет, содержащей материалы жестокого обращения с животными», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам автора инициативы, она направлена на пресечение распространения в интернете информации, способной «причинить вред психическому здоровью неограниченного круга лиц, в том числе несовершеннолетних». Введение досудебного механизма блокировки не будет подменять собой процессуальное законодательство, считает Бурматов.

В Госдуму внесли законопроект о досудебной блокировке сайтов с информацией о жестоком обращении с животными. Автор инициативы оценил её реализацию в восемь миллионов рублей в год, а обоснованием назвал «достаточно длительную» судебную процедуруhttps://t.co/dbf7Wz8Mn7 — TJ (@tjournal) October 14, 2019

Необычность данного законопроекта ещё и в том, что депутаты, как правило, не склонны указывать — какие расходы предстоит понести российскому бюджету, чтоб реализовать все их законотворческие инициативы, но Владимир Бурматов всё же подсчитал, сколько это будет стоить:

В пояснительной записке Бурматов отметил, что блокировать такие сайты можно уже сейчас, но в судебном порядке — уже есть 1475 подобных решений. Однако такую процедуру депутат считает «достаточно длительной», так как она занимает не менее трех месяцев.

На законопроект Бурматова уже есть положительный отзыв кабмина. По подсчетам парламентария, в год Роскомнадзору придется обрабатывать более 38,5 тысячи обращений о блокировке информации о жестоком обращении с животными, это потребует привлечения к работе пяти человек.

В Госдуму внесен законопроект о блокировке сайтов с информацией о жестоком обращении с животнымиhttps://t.co/bjYFjkbiMW — Meduza (@meduzaproject) October 14, 2019

«В случае выявления признаков состава преступления, закрепленного статьей 245 Уголовного кодекса РФ («Жестокое обращение с животными»), на сайтах в сети интернет соответствующая информация будет передаваться в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в рамках установленной компетенции», — отмечается в сопроводительных документах.

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