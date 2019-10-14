Адвокату архангельских экоактивистов вменили распространение порно

Архангельские полицейские пришли с обыском в квартиру юриста Оксаны Владыки, которая выступала против строительства мусорного полигона и защищала в суде других активистов. Эту информацию подтвердил «7×7» один из активистов движения «Поморье — не помойка!» Дмитрий Секушин.

По информации эколога Нины Ананиной, обыск у Оксаны Владыки может быть связан с уголовным делом по «дадинской» статье 212.1 Уголовного кодекса («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия»), так как ее за полгода трижды наказывали по административным статьям (все три — за одну акцию 7 апреля: отдельно за призыв, за шествие и митинг).

Как рассказал Дмитрий Секушин, в квартире Владыки находятся семь человек. К ее дому пришли активисты «Бессрочки», но полицейские не открывают двери и не отвечают на вопросы пришедших людей. Самой Владыке во время обыска стало плохо, ей вызвали скорую помощь.

Сама же Владыка на своей странице в ВК сообщила, что обвинение касается распространения порнографии:

«В квартире провели полный обыск. Это очень неприятно, когда в твоих личных вещах роются чужие руки. Детские фотографии, книги, нижнее белье — теперь везде их следы. Гадко и мерзко. Мне вменяют, что лет семь назад я в свои видеозаписи добавила какой-то файл, содержащий элементы порнографии. Подробности мне неизвестны. Ну а поскольку настройки у видеоальбомов достаточно открытые, то и значит, что я распространяю среди неограниченного круга лиц порно. Сколько дней или недель потратили полицейские дабы что-то на меня нарыть. Надеюсь, они в полной мере оценили записи про Шиес. Завтра допрос у следователя. Будем смотреть вместе. Не знаю, куда приведет меня этот путь, но точно осознаю предвзятое отношение ко мне».

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Позже Секушин подтвердил написанное в сообщении Владыки на её странице в ВК. У дома экоактивистки дежурят волонтеры протестов против свалки в Шиесе.

Сегодня 14.10.2019

Владыка Оксана сообщила, что к ней пришли с обыском!!!

С чем это связано не известно.

Подробности выясняем. pic.twitter.com/Zi1ZPkBPqC — ОбъединивШИЕСя (@KommunaShies) October 14, 2019

Владыку задерживали в первой половине апреля возле Октябрьского районного суда после заседаний по делам активистов, которых она защищала. Тогда на Владыку составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения мероприятия) и по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, повлекшей помехи движению транспорта и пешеходам). По каждой из этих статей суд назначил женщине по 15 тысяч рублей штрафа.

На станции Шиес Архангельской области строят мусорный полигон. Предполагается, что его площадь составит 3000 гектаров. Местные жители считают, что строительство полигона приведет к экологической катастрофе. Больше двух месяцев активисты протестуют против стройки, дежурят у станции и блокируют проезд строительной техники.

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