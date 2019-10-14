Ростелеком и ВТБ осваивают Big Data

Ростелеком и ВТБ обсуждают создание единой платформы обмена большими данными. . Об этом сообщил «Ведомостям» президент госоператора Михаил Осеевский и подтвердил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин.

«Ростелеком» и ВТБ могут стать единым игроком на рынке больших данных https://t.co/ypBALBuoFj — Ведомости (@Vedomosti) October 13, 2019

Как рассказал изданию один из источников, будущие партнеры собираются обмениваться данными и обрабатывать их, объединив разные данные о клиентах в пользовательские профили. Так, в системе может быть собрана информация о возрасте, поле, доходе, предпочтениях и передвижениях человека.

По информации другого источника, возможно, платформа будет создана для оплаты товаров и услуг с помощью единого приложения для мобильных телефонов, только более функционального и гибкого, чем действующая система быстрых платежей.

Чтобы избежать обвинений в нарушении персональных данных, в системе вся информация о человеке будет привязываться не к его реальному ФИО, а к абстрактному ID, утверждают источники.

ВТБ и Ростелеком уже активно привлекают партнеров для сбора данных: среди тех, кто согласился их предоставить — сеть магазинов «Магнит» (принадлежит ВТБ на 18,3%), мобильный оператор Tele2 (почти половина акций у Ростелекома). Некоторые собеседники издания также называют среди партнеров «Почта банк» (половина акций у ВТБ), страховую компанию «Согаз» (10% у ВТБ). Проектом могут заинтересоваться и компании, не связанные с ВТБ и Ростелекомом — «Национальная медиагруппа», «Почта России», девелопер ПИК, ритейлер X5 Retail Group.

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