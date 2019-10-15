Игра о балансе свободы и безопасности при внедрении новых технологий

Общественный образовательный проект «Теплица социальных технологий» совместно с исследователями Европейского университета в Санкт-Петербурге, при поддержке «Команды 29» запускает онлайн-игру «2024» про этику в технологиях. Игра предлагает создать своё будущее, имея в руках огромную власть:

«Ваша задача – улучшить жизнь в стране при помощи технологий. Слежка за гражданами или безопасность? Технологическая безработица, дроны-убийцы или новые этичные технологии, которые спасут мир?»



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Героем игры выступает первая женщина, ставшая премьер-министром небольшой страны.

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«Государство на развилке: от ваших шагов зависит, будет ли оно развиваться, или же превратится в антиутопию, — указывают создатели. — Игроку предлагается принять или отвергнуть внедрение разных технологий: дополненную реальность, беспилотные автомобили, биочипы, сенсоры, предиктивную полицию, спутниковый Интернет, компьютеризированную обувь и одежду, интернет ДНК. Во время прохождения пользователь узнает больше о сути технологии, какие плюсы и минусы произойдут от ее внедрения».

При каждом действии меняется ряд показателей: уровень счастья граждан, госбезопасность, экономический рост, гражданские свободы и состояние экологии в стране. Задача игрока – сделать все, чтобы страна процветала. Иначе – разруха, коллапс или тоталитаризм.

«Мы в Теплице рассказываем про то, как активисты и благотворители могут использовать технологии и работать куда эффективнее, и много внимания уделяем вопросам этики, как технологии влияют на общество. С одной стороны, может показаться, что технологии во всем полезны и приводят только к развитию, но в то же время они могут обернуться и цифровой диктатурой, и привести к формированию расистских, сексистских позиций с помощью алгоритмов. Хотелось в простом и нескучном формате донести о том, какие могут быть риски и последствия. На хакатоне у нас получилось создать прототип», – рассказывает о задумке главный редактор Теплицы социальных технологий Наталья Баранова.

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«В завершение игры пользователи могут прочитать аналитическую статью про этику в технологиях, а также поддержать российский общественный проект «Роскомсвобода», команда которого защищает цифровые права пользователей и борется с цензурой в Интернете. В октябре 2019 года «Роскомсвобода» запустила общественную кампанию против системы распознавания лиц, ее тоже можно поддержать, подписав петицию.

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«Пользователям сейчас необходимо уделять внимание цифровой гигиене и защите своих личных данных и чувствительной для них информации. Есть три основных актора, кто собирает данные о нас и наших действиях – киберпреступники, корпорации и государства. Данные граждан должны быть в руках и под контролем самих граждан, мы должны сами ими распоряжаться, а не третьи лица», — говорит руководитель РосКомСвободы Артем Козлюк.

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По мнению руководителя отдела спецпроектов «Команды 29» Николая Овчинникова, социальные игры – новый способ коммуникации для третьего сектора:

«Они помогают вовлекать в деятельность организаций тех, кто не любит читать длинные тексты, у кого мало времени. За рубежом этот формат очень популярен, однако у нас он пока не сильно развит. В 2017 году мы в «Команде 29» выпустили приложение-игру «Гэбня» о том, как общаться с полицией и защищать свои права и свои данные. Мы увидели, что такой формат востребован аудиторией младше 24 лет. У игры сейчас более 100 тысяч скачиваний»..

Этика технологий, по его мнению, важная тема в 2019 году. «Мы всецело зависим от наших гаджетов, — поясняет Овчинников, — нам это нравится, наше качество жизни повышается, однако мы совсем не думаем об издержках прогресса. Наша игра как раз про это. Мы предлагаем вам побыть на месте чиновника одной восточноевропейской страны, который несет ответственность за внедрение технологий».

«Технологии напрямую влияют на нашу жизнь. Даже если большинство из них не имеют к нам отношения, они перестраивают среду вокруг нас, меняют повседневные привычки, закрепляют новые нормы», — отмечает социолог, доцент факультета социологии и философии, научная сотрудница Центра исследований науки и технологий ЕУСПб и один из авторов игры Лилия Земнухова.

Публичные обсуждения технологического развития, считает она, помогают учитывать социальные последствия для разных групп населения, особенно тех, которые заранее находятся в уязвимой позиции. «Игровой формат, на мой взгляд, помогает сделать эту дискуссию доступной широкому кругу пользователей и показывает, что эти вопросы на самом деле близки каждому, а не остаются уделом разработчиков технологий или правительств», — подытоживает социолог.

РосКомСвобода пообщалась с создателями игры, которые любезно согласились ответить на наши вопросы.

РосКомСвобода: Очень часто говорят, что правительства разных стран, вводя определённые законы, а также внедряя технологии, которые могут сказаться на правах и свободах граждан, «медленно варят лягушку». Таким образом в обществе не возникнет не нужных властям тревог. У вас все эти технологии собраны воедино, чтоб игрок почувствовал всю серьёзность внедряемых новшеств, когда видна сразу вся картина? Или такой задачи не было?

Лилия Земнухова: Мы умышленно собрали технологии, по поводу которых нет однозначных мнений. Это помогает задуматься о том, где мы находимся сейчас и куда хотим двигаться. Обсуждать разные сценарии развития важно и нужно — это один из источников информации в условиях недостатка образования о социальных последствиях технологий.

Николай Овчинников: Нами были собраны все технологии воедино, потому что, скорее всего, так все и случится в ближайшие пять-десять лет. Прогресс не остановить, новые технологии будут внедряться очень быстро. Наша задача — показать, что при адаптации этих технологий нельзя забывать о множестве факторов. Во всяком случае, у меня нет сомнения, что процентов 70 из упомянутых в игре вещей появятся в нашей повседневной жизни к 2030 году.

РосКомСвобода: Насколько, на ваш взгляд, высока технологическая грамотность в России? Судя по принимаемым законам, у представителей власти с этим есть некоторые проблемы. А как обстоит дело с обычными гражданами? Насколько чётко российское общество сейчас умеет отделять опасные технологии от тех, которые несут благо?

Лилия Земнухова: Уровень технологической грамотности по всей России низкий, заметно выше в столицах и крупных инновационных центрах (Казань, Томск, Новосибирск и др.). Проблема в том, что технологии развиваются быстрее, чем система образования может отреагировать на это. В России не ясно, кто отвечает за цифровую или технологическую грамотность, да и этого вопроса практически нет в повестке. Это показательно, потому что у нас сильно разделены инженерные и гуманитарные типы знания: вопросы рисков, последствий, этики едва ли обсуждаются на разных уровнях подготовки разработчиков. Поэтому уровень критического отношения у населения также существенно низкий.

Николай Овчинников: Российское общество, возможно, не до конца научилось отфильтровывать нововведения. Мы очень долго жили в условиях дефицита: сперва обусловленного государственной системой, а затем — нашей бедностью. Теперь же мы пытаемся насытиться технологиями по полной. Это нормально. Думаю, лет через 5-10 мы все начнем постепенно задумываться об этической стороне прогресса, как сейчас мы стали думать об экологии.

Что же до депутатов, то их проблема в том, что они: а) хотят поспеть за трендом «Россия в кольце врагов», б) не умеют и не хотят слушать экспертов.

Наталья Баранова: Соглашусь с коллегами, что технологическая грамотность в России очень низкая. Мы в Теплице стараемся повышать ее уровень, рассказываем, как технологии влияют на общество, уделяем внимание вопросам этики, приводим истории успеха, как активисты и благотворители могут использовать технологии во благо и действовать куда эффективнее. Но, в то же время, для нас важно донести мысль, какие могут быть риски и последствия от использования технологий. Считаю, что публичное обсуждение таких вопросов поможет гражданскому обществу укрепиться, выработать стратегию по защите личных данных граждан и найти ответ на репрессивные законопроекты.

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Игровой режим поможет понять полезность или, наоборот, опасность тех или иных технологических нововведений для нашей повседневной жизни.

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