«Эксмо» заявило в полицию на пользователей Avito

Представляющий интересы «Эксмо» гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко сообщил «Ведомостям», что ими было подано заявление в полицию с требованием возбудить административные дела в отношении пользователей сайта объявлений Avito, разместивших объявления о продаже электронных версий книг издательства, не имея на то разрешения правообладателя. По мнению Рябыко, их действия нарушают авторские права (статья 7.12 КоАП).

По его словам, привлечь само Avito к ответственности за пиратство нельзя, поскольку на сайте нелегального контента нет. Пользователи предлагают купить книги, размещая на Avito только их обложки и описание.

Журналистами были найдены сотни таких объявлений на этом ресурсе, и Рябыко сказал, что по жалобам правообладателей сервис блокирует нарушителей их прав, но такие нарушения стали массовыми. Поэтому издательство решило пойти на крайнюю меру и обратилось в полицию.

По условиям использования площадки, пользователи обязуются обеспечить законность своих объявлений, в том числе проверить, не нарушает ли их контент права третьих лиц, заявил представитель Avito. Компания не должна дублировать функции правоохранительных и надзорных органов, добавил он.

По данным АЗАПИ, Avito реагирует на обращения правообладателей и блокирует пользователей, размещающих объявления о продаже электронных книг, но таких объявлений становится все больше. В Avito добавили, что, размещая объявление, пользователь обязуется сам обеспечить его соответствие законодательству, в том числе убедиться, что контент не нарушает исключительные права третьих лиц.

По данным «Эксмо-АСТ», за последние четыре года легальный рынок электронных книг в России вырос почти в 3 раза — до 4,8 млрд рублей в 2018 году, весь книжный рынок (с учетом продаж бумажных экземпляров) — на 6–7% в год, до 86 млрд рублей. Ущерб, который наносит деятельность пиратов всему книжному рынку, оценивается в 5–10 млрд рублей в год.

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