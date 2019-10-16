ФСБ видит угрозу в защищённых мессенджерах и анонимных криптовалютах

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, выступая на XVIII международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи, рассказал об угрозах, которые несут высокие технологии, активно используемые преступниками. В частности, ФСБ считает серьезной проблемой нежелание некоторых основных мировых информационно-телекоммуникационных компаний идти на сотрудничество со спецслужбами:

.

«Основным инструментом коммуникации между бандитами по-прежнему являются интернет-мессенджеры, обладающие высокой криптозащитой. В этой связи серьезной проблемой считаем нежелание ряда ведущих мировых IT-компаний сотрудничать со спецслужбами в сфере информационной безопасности».

.

Кроме этого, в ближайшее время террористы могут начать осуществлять массированные атаки в виде автономных роев дронов. Также он отметил, что подобные атаки аппаратов на военные и гражданские объекты стали распространены. Также террористы при помощи дронов перебрасывают через границы военные грузы.

.

Глава ФСБ предупредил об опасности терактов с помощью «автономных роев дронов»: беспилотники в руках террористов смогут доставлять различное оружие, вплоть до химическогоhttps://t.co/VdLYuh0nwy — TJ (@tjournal) October 16, 2019



.Международные террористы все чаще используют «конфиденциальные криптовалюты» для финансовой подпитки своей преступной деятельности, также сообщил глава ФСБ. Созданные ими подставные фирмы легально участвуют в торгах на фондовых биржах, вкладывают средства в недвижимость и различные отрасли экономики, отметил он.

«Все чаще используются так называемые конфиденциальные криптовалюты, гарантирующие анонимность транзакций в отличие от биткоина и его аналогов», — констатировал Бортников.

Кроме того, растёт угроза использования международными террористами новых технологий беспроводной связи, независимой от услуг сотовых операторов и наличия доступа в интернет, для совершения терактов.

.

.

.