Роскомнадзор опять наказывает СМИ за гиперссылки на мат — теперь от Гуфа

Известный екатеринбургский журналист, редактор агентства «Политсовет» Алексей Шабуров пойдёт в суд из-за новости о рэперах Гуфе и Тимати. В сентябре издание написало статью ««Меня подставили»: рэпер Гуф отрекся от клипа, восхваляющего Собянина», поставив внутрь новости ссылку на аккаунт Гуфа в Instagram. В видеоролике артист объясняет, что ничего не знал про выборы. Больше ничего сверхординарного в статье не было, однако в голове кого-то из сотрудников Роскомнадзора сработал тревожный звонок: артист в своём оправдательном спиче допустил мат! Крайним в данном случае снова оказалось СМИ, не заметившее присутствие на видеозаписи обсценной лексики, и РКН составил на Шабурова протокол об административном правонарушении.

В Facebook журналист написал, что ранее ничего не знал про артиста, кроме мема «Гуф умер», и его социальная орбита никак с творчеством рэпера не пересекалась, однако после того, как тот с коллегой записал клип про Собянина, он решил опубликовать про это материал на страницах своего издания:

«В новость, как порядочный человек, я поставил ссылку на инстаграм Гуфа, где он оправдывается в духе «не виноватый я, меня подставили, я настолько тупой, что ничего не знал про выборы». А через две недели ко мне постучался Роскомнадзор. Выяснилось, что я злостно нарушаю закон и распространяю нецензурную брань. Гуф-то в этом видео матерится (хотя при просмотре я на это внимания не обратил — видимо, для него это так естественнло, что даже не бросается в глаза)! И хоть в опубликованной новости ни слова мата нет, на меня из-за этой гиперссылки составили протокол об административном правонарушении. В общем, пойду я под суд. Сегодня будет заседание. Иду я туда в недоуменно-философском настроении. Ведь матерился-то Гуф, а наказывать будут меня. К Гуфу у правосудия, как я понимаю, претензий нет. Печальная ирония еще и в том, что сам я в жизни почти никогда не матерюсь (в отличие от Гуфа). Но буду наказан. Что ж, осталось теперь только надеяться на гуманность российского суда».

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Заметим, что в самом информационном материале «Политсовета» нет ни слова мата, который российские надзорные органы всячески вычищают из новостей, однако «сама по себе гиперссылка — это не публикация в СМИ», о чём пишет в своём Telegram-канале шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев: «Еще можно согласиться, что СМИ отвечают за embed-вставки — все-таки они делают их на своих страницах. Но гиперссылка-то требует перехода на другой ресурс. Совершенно непонятно, на каком основании Роскомнадзор предъявляет СМИ за информацию, которая опубликована не на странице этого СМИ, а на другом домене».

Колезев справедливо замечает, что гиперссылки СМИ используют, чтобы читатель мог найти первоисточник и ознакомиться с ним. «Использование гиперссылок — это признак добросовестной публикации, когда журналист как бы предлагает своим читателям, если это необходимо, проверить информацию в первоисточнике, — пишет он. — Более того, СМИ никак не может отвечать за содержание информации по гиперссылке, потому что эта информация может меняться постфактум. Если вы сошлетесь в СМИ на мой пост в Instagram, в завтра я могу отредактировать его и вставить туда нецензурные слова. Получается, что для вас автоматически наступит ответственность, хотя вы про эти изменения ни сном ни духом».

Шеф-редактор «Знака» считает, что требовать от СМИ отвечать за содержание всех гиперссылок абсурдно и незаконно, и вряд ли в данном случае речь идёт об ошибке, поскольку ранее аналогичные претензии уже предъявлялись другим СМИ. «Мне кажется, что это ситуация, когда, во-первых, должно выступить журналистское сообщество, а во-вторых, должны высказаться центральный аппарат Роскомнадзора и законодатели», — подытоживает Колезев.

Напомним, в разгар выборов оба рэпера опубликовали клип в поддержку действующих московских властей.

Клип Тимати и Гуфа, набравший рекордный миллион дизлайков на ютьюбе, удален. Гуф записал видеообращение, в котором заявил, что не следит за политической ситуацией в стране и «вписался на энтузиазме» в запись клипа, а его «развели» и «немного поюзали»https://t.co/ewSxsGOGcA — Meduza (@meduzaproject) September 10, 2019

После того, как он набрал за рекордно малое время миллион дизлайков, Тимати удалил свой шедевр с YouTube. Но память о нём навсегда останется в наших сердцах, архиве интернета и на Pornhub:

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