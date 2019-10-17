Самарского журналиста уволили с работы за шутку про цензуру

Максим Мельников работал в «Самарской газете» и во второй половине января текущего года написал ироничный пост о традиционных прорывах теплотрассы зимой. Пост собрал достаточно много лайков, по сравнению с другими записями паблика.
Но после публикации в редакцию позвонили из мэрии и потребовали удалить этот материал. Главный редактор спас публикацию на таких условиях: следующие несколько дней газета напишет о коммунальщиках в положительном ключе. Как мы понимаем, речь идёт о следующих постах:
Однако и на этом история не закончилась. На днях журналист написал в своем Facebook, что на днях выступал на стендапе МЕН (Marketing, edutainment, humor) и рассказал зрителям о своём столкновении с цензурой в «Самарской газете». После выхода ролика, начальство газеты потребовало у журналиста написать заявление об увольнении.
Журналиста «Самарской газеты» вынудили подписать заявление об уходе из-за его выступления о цензуре издания со стороны мэрии https://t.co/rsio3hvmx5
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) October 17, 2019
«… со стороны обиженного высокого начальства сделано всё было очень стрёмно и глупо,» — отмечает Максим и цитирует рэпера Басту: «Говорить как есть нужна смелость, а не талант».
.
.
.