17.10.2019

Самарского журналиста уволили с работы за шутку про цензуру

История, которая началась юмористическим постом в паблике "Самарской газеты", продолжилась звонками из мэрии, а закончилась увольнением

 

Максим Мельников работал в «Самарской газете» и во второй половине января текущего года написал ироничный пост о традиционных прорывах теплотрассы зимой. Пост собрал достаточно много лайков, по сравнению с другими записями паблика.

Post Melnikova

Но после публикации в редакцию позвонили из мэрии и потребовали удалить этот материал. Главный редактор спас публикацию на таких условиях: следующие несколько дней газета напишет о коммунальщиках в положительном ключе. Как мы понимаем, речь идёт о следующих постах:

  • «Опять прорвало трубу. В том же месте. Последние новости»;
  • «ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПО СИТУАЦИИ С ОТОПЛЕНИЕМ».

Однако и на этом история не закончилась. На днях журналист написал в своем Facebook, что на днях выступал на стендапе МЕН (Marketing, edutainment, humor) и рассказал зрителям о своём столкновении с цензурой в «Самарской газете». После выхода ролика, начальство газеты потребовало у журналиста написать заявление об увольнении.

«… со стороны обиженного высокого начальства сделано всё было очень стрёмно и глупо,» — отмечает Максим и цитирует рэпера Басту: «Говорить как есть нужна смелость, а не талант».

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