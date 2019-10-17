Самарского журналиста уволили с работы за шутку про цензуру

Максим Мельников работал в «Самарской газете» и во второй половине января текущего года написал ироничный пост о традиционных прорывах теплотрассы зимой. Пост собрал достаточно много лайков, по сравнению с другими записями паблика.

Но после публикации в редакцию позвонили из мэрии и потребовали удалить этот материал. Главный редактор спас публикацию на таких условиях: следующие несколько дней газета напишет о коммунальщиках в положительном ключе. Как мы понимаем, речь идёт о следующих постах:

«Опять прорвало трубу. В том же месте. Последние новости»;

«ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПО СИТУАЦИИ С ОТОПЛЕНИЕМ».

Однако и на этом история не закончилась. На днях журналист написал в своем Facebook, что на днях выступал на стендапе МЕН (Marketing, edutainment, humor) и рассказал зрителям о своём столкновении с цензурой в «Самарской газете». После выхода ролика, начальство газеты потребовало у журналиста написать заявление об увольнении.

Журналиста «Самарской газеты» вынудили подписать заявление об уходе из-за его выступления о цензуре издания со стороны мэрии https://t.co/rsio3hvmx5 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) October 17, 2019

«… со стороны обиженного высокого начальства сделано всё было очень стрёмно и глупо,» — отмечает Максим и цитирует рэпера Басту: «Говорить как есть нужна смелость, а не талант».

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