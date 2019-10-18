Минкульт: мы морально пока не готовы штрафовать потребителей пиратского контента

На днях состоялась встреча Президента РФ Владимира Путина и министра культуры Владимира Медирского с мастерами, выпускниками и студентами ВГИК. Разговор шёл в том числе и пиратстве. Борьба с ним, по мнению Путину, должна продолжаться несмотря на сопротивление — так глава государства отреагировал на слова Мединского о том, что пираты мешают работе стриминговых сервисов.

Министр пояснил, что по аналогии с прозрачной системой показа фильмов в кинотеатрах в его ведомстве готовы сделать аналог для легальных интернет-ресурсов. Это позволит авторам получить информацию о том, сколько раз и где показали его работу и какие авторские отчисления ему за это полагаются. Препятствие для работы этой системы только одно — нелегальные сайты.

«Пока есть пиратство, она работать не будет», — заявил Мединский. По его словам, рынок российского стримингового кино никогда не сможет стать на ноги, если копии картин продолжат ходить по Сети.

По словам Мединского, тот законопроект, который сейчас подготовлен чересчур мягкий и работать не будет.

Президент России Владимир Путин согласился со словами министра.

«Что касается прозрачности рынка, давно нужно было сделать просто это все. По поводу пиратства, передайте мне предложения, будем работать. Сопротивляющихся много», — отметил он.

После встречи Мединский заявил журналистам о неготовности государства штрафовать потребителей пиратского кино:

«Я думаю, мы морально пока к этому не готовы — штрафовать потребителя за приобретение краденого, давайте называть вещи своими именами. Я думаю, что мы будем предлагать варианты решения, связанные с блокировкой интернет-ресурсов, занимающихся распространением пиратского контента и распространением ссылок на пиратский контент».

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Министр сослался на опыт некоторых европейских стран, где есть наказание для тех, кто скачивает пиратский контент, например, в Германии за пиратский просмотр кинопродукции можно «получить, как за проезд на красный свет в автоматическом режиме, штраф евро так в 200 за каждый факт скачивания, и эта система работает».

Министр отметил, что российские кинокомпании производят хорошую продукцию, строятся крупные торговые центры с кинотеатрами, «но в то же время рядом существует огромное палено-воровское лобби, где все то же самое, но раздается за символические деньги или бесплатно». «В этих условиях тяжело вести нормальный бизнес и развивать нормальный цивилизованный рынок. Самое главное, тяжело и бессмысленно производить честный продукт, это просто неэффективно», — посетовал глава ведомства.

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