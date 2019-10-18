Обвинявшийся в экстремизме за картинку отсудил у Минфина 200 т.р.

Евгений Корт, которого в 2017 году приговорили к году колонии-поселения за картинку с Пушкиным и националистом Тесаком (Максимом Марцинкевичем) по статье 282 УК РФ, в декабре 2018 года добился отмены приговора в Мосгорсуде, после чего наказание изменили на штраф в 200 тысяч рублей. В феврале 2019 года дело прекратили из-за отсутствия состава преступления

«На этом история не закончилась, — сообщает «Правозащита Открытки». — Мы обратились в Верховный суд, дело направили на пересмотр, а затем уголовное преследование прекратили по реабилитирующим основаниям. И теперь, несмотря на противодействие прокуратуры, Зеленоградский районный суд постановил взыскать с Министерства финансов 200 тысяч рублей в пользу Корта».

Суд взыскал 200 тысяч рублей в пользу Евгения Корта, которого в 2016 году приговорили к году колонии-поселения за мем с Тесаком https://t.co/hhHTTUflYs — Телеканал Дождь (@tvrain) October 18, 2019

Адвокат «Правозащиты Открытки» Оксана Опаренко отмечает: «Вчера было заседание. Сегодня суд огласил резолютивную часть. Теперь через 10 дней решение должно вступить в законную силу».

Зеленоградский суд отказался исключить пункт о праве на реабилитацию из приговора Корту. После прекращения дела защита подала заявление с требованием возместить Корту причиненный вред, в том числе штраф в 200 тысяч рублей.

Одновременно с этим прокуратура обратилась в суд, чтобы тот изменил постановление о прекращении и отказал в возмещении имущественного вреда. В итоге суд отказался удовлетворить заявление прокуратуры, оставив за Кортом право на возмещение уплаченного штрафа.

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