МВД расширяет систему распознавания лиц в Москве

Глава российского МВД Владимир Колокольцев, выступая на международном полицейском саммите в Сеуле, заявил, что функцией распознавания лиц оснастят все камеры видеонаблюдения в Москве. Это больше 160 тысяч видеокамер, 3 тысячи из которых уже подключены к системе распознавания лиц.

Колокольцев, сообщается в пресс-релизе МВД, обратил внимание на общемировые процессы, связанные со стремительным техническим прогрессом и значимыми открытиями в области цифрового развития, которые затрагивают практически все сферы жизни общества.

Министр подчеркнул, что правоохранительные органы обязаны постоянно совершенствоваться и адаптироваться к новым вызовам и угрозам:

«Инновации в деятельности полиции позволяют более эффективно предупреждать и расследовать преступления, ограничивать возможность криминала в применении информационно-коммуникационных достижений в противоправных целях. Кроме того, они значительно упрощают анализ и прогнозирование оперативной обстановки, поиск управленческих решений, необходимых для оптимального использования имеющегося потенциала и своевременного реагирования на правонарушения».

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Подобный принцип организации деятельности полиции выходит на первый план в различных странах мира, в том числе и в России. В его основе – работа на упреждение, в том числе путем выявления территорий с повышенной криминальной активностью.

Анализ данных с таких камер, рассказал министр, позволит выявлять места с «повышенной криминальной опасностью» и предотвращать преступления.

В сентябре текущего года Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы заказал систему видеонаблюдения на массовых мероприятиях с возможностью распознавания лиц за 260 млн рублей.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в 2019 году местные власти совместно с МВД объявят конкурс на создание масштабной системы распознавания лиц, которая охватит более 200 тысяч камер видеонаблюдения. По словам Собянина, эта система «будет одной из крупнейших систем в мире, соперничая, может быть, только с китайскими».

Зимой 2018 года на сайте мэрии Москвы также сообщалось, что в 2019 году будет развернута общегородская система распознавания лиц для розыска преступников. С этой целью обновили 40% из 162 тысяч городских видеокамер. Ранее тестовом режиме система распознавания лиц применялась в транспорте.

Напомним, в начале октября юристы РосКомСвободы подали иск в суд по делу о запрете использования технологии распознавания лиц в систем городского видеонаблюдения. В Москве эта технология применяется по умолчанию в отсутствие согласия субъекта персональных данных, хотя обработка биометрических данных может осуществляться только при наличии согласия в письменной форме субъекта данных.

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