NordVPN: «Взлом стороннего провайдера не повлиял на безопасность сети»

Недавно стало известно о том, что сервер крупного VPN-провайдера NordVPN, популярного во всем мире, включая Россию, был скомпрометирован из-за ошибки оператора дата-центра. Его безопасность была нарушена, и в течение трех месяцев хакеры могли взломать его без особого труда. Несмотря на это, киберпреступники не смогли получить доступ к личной информации пользователей и даже отследить их трафик. В настоящее время брешь в системе защиты NordVPN устранена, безопасность остальных серверов проверена и подтверждена.

Сервис NordVPN, провайдер услуги виртуальной частной сети (VPN) для обхода блокировок, сообщил о факте взлома одного из своих серверов. По словам представителей сервиса, хакеры получили доступ к нему еще в 2018 г., но не смогли добраться до личных данных пользователей. Скомпрометированный сервер находится в Финляндии, и сам NordVPN, фактически, не виноват в его взломе – вина лежит непосредственно на дата-центре, в котором NordVPN арендовал сервер.

Эксперты NordVPN с уверенностью утверждают, что хакеры проникли исключительно на один сервер проекта – другие скомпрометированы не были. По их словам, в этом они убедились по результатам проведения проверки всей системы сервиса, завершившейся несколько дней назад. О взломе финского сервера в NordVPN узнали несколько месяцев назад, однако не предали информацию огласке, чтобы получить возможность провести всестороннюю проверку. Однако издание TechCrunch со ссылкой на неназванные источники из сферы кибербезопасности пишет, что заявление NordVPN о восстановленной безопасности «сомнительное», и что сервис «не сделал ничего для безопасности данных».

Как утверждают специалисты NordVPN, оператор финского дата-центра, название которого они предпочли не раскрывать, установил на сервер заведомо небезопасную систему удаленного доступа. Это было сделано без одобрения со стороны NordVPN – сервис не получал никаких предложений по переходу на эту систему, равно как и уведомлений о факте ее установки и использования.

Official response regarding the breach of one of our datacenters.

— NordVPN (@NordVPN) October 21, 2019