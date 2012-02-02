Вышли новые релизы браузера Tor и дистрибутива Tails. Что в них нового?

Tor 9.0

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Tor — хорошо знакомый и даже популярный браузер в России. Им пользуются около 400 тысяч человек ежедневно. Хотя статистика чуть упала с рекордных июльских 600 тысяч, это все же почти в 2 раза больше чем ровно год назад.

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В новой версии разработчики представили изменения, которые призваны ещё сильнее затруднить отслеживание, а также не позволить блокировать браузер в таких странах как Китай. Как видно из подробного разбора на Opennet.ru, в новую версию вошли следующие изменения:

Tor перешёл на новый значительный выпуск инструментария Tor 0.4.1 и ESR-ветку Firefox 68;

Из панели убрана отдельная кнопка «Onion Button». Функции просмотра пути следования трафика через сеть Tor и запроса новой цепочки узлов, используемых для проброса трафика в Tor, теперь доступны через кнопку «(i)» в начале адресной строки;

Активирована техника блокирования идентификации «letterboxing», добавляющая в каждой вкладке отступы между рамкой окна и отображаемым контентом для предотвращения привязки к размеру видимой области. Отступы добавляются с расчётом приведения разрешения к значению кратному 128 и 100 пикселей по горизонтали и вертикали. В случае произвольного изменения размера окна пользователем, размер видимой области становится фактором, достаточным для идентификации разных вкладок в одном окне браузера. Приведение видимой области к типовому размеру не позволяет осуществить данную привязку;

Удалён индикатор Pocket, который теперь интегрирован непосредственно в Firefox;

Добавлена поддержка мостовых узлов на базе транспорта meek_lite, упрощающего подключение к Tor в странах с жесткой цензурой (используется проброс через облачную платформу Microsoft Azure);

В версии для Android добавлена поддержка Android 10 и возможность создания сборок x86_64 для Android (ранее поддерживалась только архитектура ARM).

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Tails 4.0

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Операционная система Tails (The Amnesic Incognito Live System) отличается тем, что не запоминает ваших действий. Буквально каждый сеанс на Tails пользователь начинает «с чистого листа». Поэтому в наш век массовой слежки она, как и Tor, обрела популярность и известна по всему миру.

Новый релиз компания назвала «самым важным за последние годы». Его также подробно разобрал Opennet. В Tails 4.0 пользователей ждут следующие изменения:

Осуществлён переход на пакетную базу Debian 10 «Buster». Применены накопившиеся исправления проблем с безопасностью;

Менеджер паролей KeePassX заменён на более активно развиваемый сообществом форк KeePassXC;

До версии 1.3.2 обновлено приложение OnionShare, позволяющее безопасно и анонимно передавать и получать файлы, а также организовать работу публичного сервиса для обмена файлами. Переход на ветку OnionShare 2.x пока отложен;

Инструмент очистки метаданных MAT обновлён до выпуска 0.8.0 (ранее поставлялась версия 0.6.1). MAT больше не поддерживает собственный графический интерфейс, а поставляется только в форме утилиты командной строки и дополнения к файловому менеджеру Nautilus. Для очистки метаданных в Nautilus теперь достаточно вызвать для файла контекстное меню и выбрать «Удалить метаданные»;

Задействовано свежее ядро Linux 5.3.2. Улучшена поддержка оборудования (добавлены новые драйверы для Wi-Fi и графических карт). Добавлена поддержка устройств с интерфейсом Thunderbolt;

Обновлены версии большинства программ, включая:

Electrum 3.3.8;

Enigmail 2.0.12;

Gnupg 2.2.12;

Audacity 2.2.2.2;

GIMP 2.10.8;

Inkscape 0.92.4;

LibreOffice 6.1.5;

git 2.20.1;

Tor 0.4.1.6.

Electrum 3.3.8; Enigmail 2.0.12; Gnupg 2.2.12; Audacity 2.2.2.2; GIMP 2.10.8; Inkscape 0.92.4; LibreOffice 6.1.5; git 2.20.1; Tor 0.4.1.6. Проведена оптимизация производительности и потребления памяти. Время загрузки сокращено на 20%, а потребность в оперативной памяти уменьшена примерно на 250 МБ. Размер загрузочного образа сокращён на 46 МБ;

Переработана экранная клавиатура, которая стала проще в использовании:

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