Генпрокуратура хочет запретить новости о преступлениях подростков

Генпрокуратура России предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не провоцировать их повторений. Об этом сообщила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генеральной прокуратуры РФ Марина Зайцева в ходе круглого стола в Совете Федерации «Актуальные вопросы противодействия популяризации криминальной субкультуры среди несовершеннолетних».

Полное видео заседания выложено на странице СовФеда в Facebook:

«Круглый стол» по противодействию популяризации криминальной субкультуры среди несовершеннолетних Вопросы противодействия популяризации криминальной субкультуры среди несовершеннолетних обсуждают на «круглом столе» в Совете Федерации.Проводит мероприятие зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.Модератором мероприятия также выступает зампред Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты России Галина Осокина.На «круглом столе» планируется обсудить вопросы:➡ профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних;➡ распространения криминальной субкультуры в молодежной среде, в частности, организации и функционирования тематических сайтов;➡ улучшения условий содержания в воспитательных колониях.К участию приглашены представители Генеральной прокуратуры РФ, ФСИН России, Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, экспертного и научного сообществ. Опубликовано Совет Федерации Среда, 23 октября 2019 г.

«Такая информация должна быть закрыта. Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними», — сказала она. Генпрокуратура уже предложила Минцифры внести соответствующие поправки в законодательство о СМИ.

Кроме того, представитель Генпрокуратуры заявила, что ведомство установило, что «приверженность криминальной субкультуре среди подростков быстро распространяется через интернет», поэтому поддерживает инициативу по установлению ответственности провайдеров за распространение криминальной субкультуры, в том числе движения «Арестантский Уклад Един» среди подростков.

«Мы поддерживаем инициативу по установлению ответственности провайдеров за распространение такой информации. Закрываем (такие сайты), а через 10 минут их становится в два раза больше», — заметила она.

Она рассказала о проверках ведомства в Забайкальском крае и других регионах России: были заблокированы 7 тыс. сайтов, призывавших подростков войти в «деструктивные движения».

По ее словам, из-за влияния негативной информации в интернете на подростков и молодежь необходимо принимать радикальные меры.

Пользователи Сети вполне ожидаемо восприняли предложение Зайцевой с недоумением, считая, что замалчивание проблемы не является её решением:

«Это что же за картина мира у людей такая: «если не писать о чем-то, то этого будет меньше», — пишет шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев. — Если не говорить о проблемах, то проблемы куда-нибудь исчезнут! Думаю, надо также запретить писать о коррупции и преступлениях силовиков. А то чиновники начитаются про взятки, и сразу хотят их брать».

А если не говорить об экономике, и проблемах страны, тоже счастливо заживём? — Talrus (@DracoTalrus) October 24, 2019

«Представьте, что вы не ничего не узнали бы про расстрел в Керчи, про взрыв в ФСБ Архангельской области, — также рассуждает Колезев, — про убийство инвалида в Березовском и про множество других преступлений, совершенных несовершеннолетними. СМИ бы не пытались понять причины этих трагедий, общество не говорило бы о них, никто не пытался бы сделать какие-то выводы. И еще представьте, сколько диких слухов распространялось бы о том же масс-шутинге в Керчи, если бы профессиональным СМИ, которые по закону отвечают за достоверность информации, запретили бы что-либо писать об этом».

При этом замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сообщил Znak.com, что не поддерживает идею Генпрокуратуры РФ запретить СМИ писать о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. «Считаем, что набор запретов и ограничений уже более чем избыточный и с запретами пора остановиться. А надежда на то, что если мы о чем-то не пишем, то этого и не происходит, означает борьбу с зеркалом, а не причиной и очень похожа на страусиную позицию», — сказал он.

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