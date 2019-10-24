Разговоры клиентов Сбербанка с колл-центром продают в даркнете

За последний месяц Сбербанк уже несколько раз фигурировал в СМИ в связи с утечкой персональных данных, и вот о новой утечке сообщает Коммерсантъ. По данным издания, которое связалось с продавцом с чёрного рынка, тот располагает базой данных на миллион строк, причем за 3 недели октября база пополнилась на 19 283 строки.

Судя по сообщению издания, база данных хорошо структурирована и при желании покупатель может выкупить данные по определенному региону или по людям, которые имеют просроченные платежи по кредиту.

Это предложение необычно тем, что включает не только «стандартные» данные, которые обычно утекают в сеть из банков: к ним прибавились теперь записи последнего разговора клиента с колл-центром, которые тоже можно купить при желании.

Продавец базы данных назвал себя перекупщиком и сообщил, что продает одну строку за 30 рублей. По его словам, данные к нему поступают «с рабочего места» и этот процесс идёт с 2015 года.

По словам эксперта по корпоративной защите из DeviceLock Ашота Оганесяна, утечка может быть реальной и, «с учетом того что продавец сообщил о возможности получить аудиозаписи разговоров, данные, возможно, утекли из внешнего колл-центра, обеспечивающего работу с должниками». Алексей Раевский, гендиректор Zecurion, считает, что «аудио может очень помочь мошенникам. Если они сошлются на такой разговор, это серьезно добавит доверия». Иными словами, если база данных не фейк, клиенты Сбербанка, которые в ней оказались, находятся под серьезной угрозой телефонного мошенничества.

В Сбербанке заявили, что отрицают утечку данных. Впрочем, и другие утечки банк признаёт лишь частично.

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