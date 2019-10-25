Блогера из Кургана допросили в Центре «Э» из-за сатиры на губернатора

Курганский блогер Илья Винштейн опубликовал видео с аллюзией на губернатора Вадима Шумкова на своей страничке ВКонтакте. Казалось бы, ничто не предвещало беды — этот фрагмент фильма уже не раз использовался в сатирическом смысле. Однако оперативники из Центра «Э» МВД не оценили юмора и решили допросить блогера у себя в отделе, вдобавок забрали для «доследственной проверки» компьютер Винштейна.

Об этом вчера вечером написал в своем паблике сам блогер: «Сегодня я встречался со следователями центра по противодействию экстремизму. Сотрудники опросили меня в рамках доследственной проверки. Я не юлил и рассказал все как есть. Копии объяснения сохранил. Затем вдруг выяснилось, что мы поедем ко мне домой и я передам им свой компьютер, который они будут изучать в рамках доследственной проверки. Досмотр компьютера произведен в присутствии адвоката и двух понятых. Никаких обвинений мне не вменяют. Пока все находится в подвешенном состоянии».



На видео изображена сцена, пародирующая закрытое заседание команды губернатора Вадима Шумкова:

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Как пояснили изданию Znak.com в пресс-службе МВД, «по факту размещения в социальных сетях видеоролика УМВД России по Курганской области проводится проверка, в рамках которой будут произведены экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

Пока оперативники из Центра «Э» устанавливают все обстоятельства произошедшего, блогер собирает деньги на новый компьютер. Ролик набрал уже более 20 тыс просмотров в ВК.

А еще забрали компьютер на доследственную проверку https://t.co/qvO5WrM4Qs — ОВД-Инфо (@OvdInfo) October 25, 2019

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