ТамТам насильно

Департамент образования администрации Самары направил в муниципальные школы письма с просьбой не использовать для обмена служебной информацией иностранные интернет-сервисы (Gmail, Yahoo, Google Drive), мессенджеры, соцсети и облачные сервисы. Кроме того, департамент просит усилить контроль за действиями пользователей в интернете в школах.

Скан документа опубликовал у себя в Facebook самарец Сергей Фёдоров:

«Вот таким документом со мной поделились

А ведь думал, что в системе нашего образования меня уже ничем не удивить…», — отметил он, выложив, кроме письма из Департамента образования, ещё и приказ директора школы «Дневной пансион-84» Якова Фиша:

Вот таким документом со мной поделилисьА ведь думал, что в системе нашего образования меня уже ничем не удивить.. Опубликовано Сергеем Федоровым Пятница, 25 октября 2019 г.

В приказе говорится, что работники школы могут использовать для обмена служебной информацией в рамках корпоративной связи мессенджер «ТамТам».

Так, до конца октября им нужно зарегистрироваться в этом мессенджере, а с 1 ноября будет прекращено общение в служебных целях в чатах Viber. Классные руководители должны до этого срока довести информацию до родителей обучающихся.

В Департаменте образования отказ от иностранных сервисов назвали лишь рекомендациями. Их в ведомство спустили по цепочке от департамента информационных технологий и связи Самарской области. «Последний опирался на решение координационного совета по защите информации, — сказали в департаменте образования. — Мы предупредили руководство учреждений, чтобы они ограничили доступ, но не отслеживали, принимаются ли меры».

Тем не менее многие руководители школ Самары, похоже, восприняли рекомендации как приказ. Об обязательном переходе на «ТамТам» с 1 ноября рассказали еще в ряде самарских школ. Учитель истории и обществовознания на Елена Якушева сообщила, что этот вопрос обсуждался на совещании среди директоров и завучей школ.

P.S. Насколько часто вы встречали сайты российских школ в зонах «.ua» и «.co.uk»?

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