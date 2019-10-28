Путин поручил внести в УК РФ пропаганду наркотиков в Сети

Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Как сообщается на сайте Кремля, среди прочего, Правительству поручено

«принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ».

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Глава государства предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, а также за склонение к их употреблению.

Путин поручил ввести уголовную ответственность за склонение к употреблению или пропаганду наркотиков. Также президент поручил оперативно блокировать сайты с информацией о наркотиках, а МВД — увеличить штат для пресечения наркопреступленийhttps://t.co/mo2YYdShTF — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 28, 2019

Помимо этого, Путин поручил принять дополнительные меры по внесудебной блокировке сайтов с информацией о способах изготовления и употребления наркотиков.

До 10 января следующего года премьер-министру Дмитрию Медведеву поручено доложить Путину о выполнении поручения.

В России уже действует статья 6.13 КоАП о пропаганде наркотиков, но в ней каналы распространения информации о запрещённых веществах не уточняются. С предложением наказывать за пропаганду и рекламу наркотиков в сети ранее выступало МВД. В отличие от поручения президента, МВД планировало вводить не уголовную, а лишь административную ответственность.

Также президент предложил увеличить штат сотрудников полиции для борьбы с наркопреступлениями и предоставить МВД дополнительное финансирование для выполнения этого поручения.

Стоит заметить, российские власти очень широко трактуют понятие «пропаганда наркотиков». В частности, под блокировку часто попадают энциклопедические статьи, а также рассказы о наркозависимых людях, где никто никого не призывает к принятию наркотиком, но тем не менее реестр запрещённых сайтов периодически пополняется материалами популярных изданий.

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